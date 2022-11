Estos son solo ejemplos de actos antisemitas que se han multiplicado en estos días

Embajador de Israel en México Zvi tal durante el emotivo evento para recordar una de las noches más trágicas del pueblo judío la kristallnacht organizada por Bnai Brith y en las que además del Embajador de ISRAEL participaron, las embajadas de Polonia, Bulgaria , Alemania , la Universidad ANÁHUAC y la participación de Mario Sinay y la entrevista de Samantha y Jessica de The voice of the silence.

A continuación el mensaje del Embajador Zvi Tal.

Permítanme saludar con mucho cariño esta noche a nuestra anfitriona, la Universidad Anáhuac, Quisiera dirigir mis respetuosos saludos al Senador Ricardo Monreal.

Felicito a Bnai Brith México por esta iniciativa, y Saludo cordialmente a mis colegas de las Embajadas de Alemania, Polonia y Bulgaria, Damas y caballeros, amigos,

Hace dos semanas se descubrieron grafitis antisemitas en las paredes de una sinagoga en Trieste, Italia, se rompió la puerta de un restaurante kosher en Nueva York y KFC Alemania sacó un anuncio de mal gusto recordando a sus clientes la Kristallnacht.

Esta es solo una muestra aleatoria de incidentes antisemitas, que se han vuelto a multiplicar durante 2022 como si el umbral de la vergüenza y el autocontrol hubieran desaparecido por completo.

No muy lejos de aquí, a fines de octubre, un concierto de rock con bandas de España y México fue el detonante de una reunión de 300 neonazis, locales y extranjeros. Necesitamos aprender de la historia, de lo contrario, la historia se repetirá. Cero tolerancia ante cualquier forma de expresión de racismo, discriminación, xenofobia, ya sea supuestamente humorística o artística.

El antisemitismo, siendo la manifestación más antigua de odio, suele ser el favorito de otras expresiones intolerables por venir y, por lo tanto, debemos unir fuerzas contra estos hechos.

La caja de herramientas a nuestra disposición incluye medios legales y su cumplimiento, pero la educación es la clave y comienza en la edad más tierna de nuestros futuros ciudadanos responsables.

Que la luz que llenó las sinagogas en el 84 aniversario de la Kristallnacht sea un faro de armonía y tolerancia que evite la oscuridad y el mal en el mundo.