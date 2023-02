Importante periodista judío ultraortodoxo salió del clóset: «Me gustan los hombres y Dios»

Yair Sherky, reportero judío ultraortodoxo que presenta noticias en el canal 12 de Israel, salió del clóset. En un estado que publicó esta noche en sus redes sociales, el periodista expresó: “Estoy escribiendo estas palabras con temblor. Posponiéndolas para mañana, después de las vacaciones, después del próximo cumpleaños. Tal vez hace diez años que escribo y borro por el dolor de mi buen y muy querido padre y madre».

«Me gustan los hombres y el Santo bendito sea (una forma de nombrar a Dios). Y esto no es ni contradictorio ni nuevo. Soy el mismo exactamente de siempre, solo que ahora no solo lo sé yo sino también ustedes. Era importante para mí decir esto aquí en un lugar que es de dominio público a pesar de que es un asunto privado, simplemente para no vivir en la sombra ni en la clandestinidad. Y llegar a la familia y al hogar y vivir la verdad», indicó.

«El conflicto entre mi preferencia sexual y la fe la vivo todo el tiempo. Hay quienes han resuelto por sí mismos el conflicto diciendo que no existe Dios, otros explican que no existe la homosexualidad. Yo sé que ambos existen. Y trato de reconciliar esta contradicción dentro de mí de muchas maneras», dijo.

«Y en lo que hay entre un hombre y su novio, y la sociedad en la que vive: esto no es una moda ni una tendencia ni una declaración política, soy simplemente yo», puntualizó.

«No sé si lo llamaría identidad. Solo es otra cosa que es parte de lo que soy y de lo que he sido desde el día en que tomé una decisión», escribió.

«En la yeshiva, en la familia, en el trabajo. Mi comunidad sigue siendo la comunidad religiosa. Estas son mis creencias. No cambiaron, pero sí se formaron a lo largo de los años junto a la duda. Y dentro de esta presión, que obliga a una mirada diferente sobre la fe y la verdad y la complejidad», señaló.

«Sé que esto que compartí aquí, entristece a personas queridas a las que quiero mucho, y ellos a mí», expresó.