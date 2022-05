Baruj Dayan Ha’Emet

Desafortunadamente, el combatiente de Yamam que resultó gravemente herido en Jenin esta mañana murió.

Su nombre era Noam Raz, 47 años, tenía 6 hijos y vivía en Kida en el área de Binyamin y lleva sirviendo en en el ejército por 23 años.

Desafortunadamente, además de este combatiente de Yamam que falleció, un perro, elemento de la unidad Oketz fue quemado vivo en el incendio dentro de la casa del terrorista. Eso es todo en el borde del cual se desdibujó la imagen.

Definitivamente el video del querido guerrero de 4 patas quemándose vivo, no es agradable de ver, así que no se publicará aquí por respeto a este importante elemento , ¡que no es diferente a los combatientes de 2 patas!

¡Que su memoria sea una bendición !