Llegan nuevas inversiones a Huixquilucan

Al asistir a la apertura del restaurante Matisse, ubicado en la zona de Interlomas, la presidenta municipal, Romina Contreras, destacó que este tipo de proyectos impulsan el crecimiento económico, social y empresarial del municipio, así como de las y los huixquiluquenses, por lo que su administración refrenda su compromiso para trabajar de manera coordinada para que los negocios de distintos rubros continúen asentándose en la demarcación.

Apuntó que, como muestra de la confianza que el sector empresarial tiene en el municipio, actualmente, Huixquilucan cuenta con una inversión privada de cerca de dos mil millones de dólares en diversos proyectos.

Tras cortar el listón inaugural, la directora general de la Fundación Kadima, Lily Margolis, reconoció el respaldo del gobierno municipal para poder concretar proyectos de esta naturaleza, pues Matisse abrirá su primera franquicia en Huixquilucan.

En este restaurante se pueden disfrutar de más de 117 platillos, en un entorno donde los asistentes podrán disfrutar de buena mesa, arte y deporte en un mismo espacio.

Al reunirse con integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem), capítulo Huixquilucan, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, refrendó su compromiso de mantener un gobierno con finanzas sanas, que apuesta por el combate a la inseguridad de manera permanente y atiende las principales necesidades de la ciudadanía, con la finalidad de que esta demarcación continúe siendo atractiva para la inversión.

Durante el Segundo Encuentro Empresarial Asecem-Huixquilucan, Romina Contreras, aseguró que, desde el primer día de su gestión, la administración local le apuesta a conservar un tejido social sano, a través de la atención de temas como la salud y la educación, aun cuando los municipios no cuentan con participaciones federales o estatales para ambos rubros; no obstante, consideró que cuando se privilegian estos y se generan las condiciones para atraer inversiones y producir nuevos empleos, la ciudadanía no recurre a prácticas ilegales para salir adelante.

“Le apostamos a un tejido social sano, sabemos que eso es lo que baja la incidencia delictiva, porque cuando la gente tiene salud, tiene educación y trabajo, no tiene necesidad de salir a las calles a robar”, recalcó.

Ante un centenar de empresarios, encabezados por el presidente de la Asecem Huixquilucan, Octavio Villa Ríos, la presidenta municipal destacó que a este trabajo se suma el fortalecimiento de la policía municipal, con la adquisición de cien nuevas patrullas, más cámaras de videovigilancia y arcos lectores de placas, además del reforzamiento de los patrullajes en el territorio, especialmente, en las zonas limítrofes con Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Naucalpan, con la intención de sellar las fronteras y evitar el llamado “efecto cucaracha”.

Asimismo, señaló que también se han generado las condiciones para no ahuyentar las inversiones y la generación de empleos, por lo que Huixquilucan desarrolló y puso en marcha el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), a través del cual un negocio se puede abrir en solo 48 horas, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, al tiempo en que se desarrolla una nueva aplicación móvil para vincular a las empresas con quienes buscan una fuente de trabajo, mientras que a aquellos que desean desarrollar nuevas habilidades, se les capacita en el Centro de Oficios, donde se les profesionaliza para que puedan entrar al mercado laboral y/u obtener un mejor salario al ampliar sus capacidades, entre otras.

Romina Contreras resaltó que estos esfuerzos, junto con la consolidación del complejo de salud más grande del país en Rosa Mística y el otorgamiento de más de 30 mil becas a estudiantes de escasos recursos, permiten que Huixquilucan sea evaluado por los ciudadanos como el mejor municipio de todo el país y del Estado de México por diversas encuestadoras, por lo que se comprometió a mantener esta forma de hacer un gobierno cercano a la ciudadanía.

Por su parte, el líder de la Asecem, Octavio Villa, subrayó que Huixquilucan es el municipio del Estado de México con la mejor percepción en materia de seguridad y el cuarto del país, lo que, dijo, para el sector empresarial es muy importante, pues se genera certeza sobre sus inversiones y es un fenómeno del que no se puede presumir en todo el país.

“Por este motivo, invito a los empresarios de otras localidades a que vengan a invertir a Huixquilucan, porque aquí existe seguridad jurídica, seguridad social, hay protección al empleo y al desarrollo económico y, sobre todo, existe trabajo de inteligencia en materia de seguridad pública, por lo que los inversionistas nos sentimos tranquilos, nos sentimos seguros y eso, desafortunadamente, en otras partes del país no ocurre”, mencionó.

Agradeció el compromiso y la cercanía que la presidenta municipal, Romina Contreras, ha mostrado con el sector, al participar en cada uno de los encuentros que ha realizado esta asociación, lo que demuestra el apoyo y respaldo para que los inversionistas confíen en esta demarcación.

