Diario Judío México - Actualización: 3:59 p.m. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles emitió la siguiente declaración a la 1:45 p.m. “Después de una larga batalla defensiva, los bomberos hicieron un buen progreso y ahora están trabajando para atacar cualquier punto caliente restante. Ninguna otra estructura fue dañada. Hay una vivienda unifamiliar en la parte trasera del edificio con una pareja de ancianos en casa. Una ambulancia de rescate se quedó con la pareja y se refugió dentro de su casa para asegurarse de que estuvieran a salvo de cualquier exposición al humo. No hubo riesgo de incendio en la estructura, pero se tomó precaución adicional para garantizar su bienestar debido al humo. No había humo en el hogar y la pareja no requirió atención médica. Un bombero fue transportado con enfermedades relacionadas con el calor que no amenazan la vida. La Sección de Incendios Premeditados de LAFD está en escena para llevar a cabo una investigación de causa “.

Actualización: 1:04 p.m. El techo del edificio se ha derrumbado parcialmente. Los bomberos están preocupados de que todo el edificio pueda ser consumido.

Aproximadamente a las 11:32 a.m. del viernes 24 de julio, se produjo un gran incendio comercial en la cuadra 9000 de West Pico Boulevard en el vecindario de Pico-Robertson.

Una transmisión en vivo de KTLA mostró que el incendio estalló en 9041 West Pico Boulevard, que parece estar en alquiler, pero tiene un cartel de Pico Bais Midrash en la parte delantera del edificio de tres o cuatro pisos. Según KTLA, los estudiantes fueron evacuados de una escuela cercana.

Bais Chaya Mushka, una escuela de día para niñas, está cruzando la calle desde el edificio. Los bomberos estaban saliendo del techo y del edificio cuando el incendio alcanzó el estado de “Alarma mayor”.

En los comentarios sobre la transmisión en vivo del incendio de KTLA, una mujer publicó que había un campamento de día en el que su hija asistía. Ella escribió en la publicación que era un campamento con “medidas de distanciamiento social”.

El miembro de la comunidad local Shlomo Walt le dijo al Journal que el edificio mixto comercial / de apartamentos solía albergar a la organización benéfica sin fines de lucro Tomchei Shabbos, y que era la ubicación original del Pico Shul.

El rabino Chaim Cunin, CEO de Chabad de California, dijo al Journal que la escuela de Chabad estaba alojada en el edificio que actualmente está en llamas hasta 2004, cuando se construyó una réplica del edificio 770 de Chabad N.Y. al lado. Confirmó que había un pequeño campamento de verano operando en las instalaciones cuando estalló el incendio. Él dijo: “Gracias a Dios, nadie resultó herido. La escuela resultó ilesa “.

Adiel Nahmias, dueño de Holy Grill en 8975 W Pico Blvd, le dijo al Journal que estaba trabajando cuando comenzó a oler el fuego.

“Pensamos que de alguna manera olvidamos algo en la parrilla o en la estufa, pero no había nada allí, así que salimos y vimos una gran cantidad de humo negro y olía a fuego mezclado con marihuana”, dijo, y agregó: “Estoy No estoy seguro de lo que sucedió, pero esperamos que todo esté bajo control y que quien sea afectado pueda recuperarse de esta situación. Todos son tan amables por aquí y la mayoría han existido durante muchos años, mientras que algunas personas y empresas son un poco más nuevas. De todos modos, ya es bastante difícil, ya que es para todos los que lidian con todos los efectos que 2020 ha traído hasta ahora. Todos nos mantendremos positivos en nuestros pensamientos y acciones y continuaremos orando por todos como lo hacemos a diario “.

