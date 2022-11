La pasada noche del 22 de noviembre se llevó a cabo una conmemoración por Kristallnacht, “la noche de los cristales rotos” en el teatro Ángel y Tere Losada del Centro Cultural Mexiquense de la Universidad Anáhuac Norte.

Se contó con la presencia del Dr. Mario Sinay, autor, educador y pedagogo experto en el Holocausto, quien vino desde Israel a este magnífico evento así como para presentar sus más recientes obras “Latinoamericanos bajo las garras nazis”, “Camino, huellas y raices en Bulgaria” y “Rescatando a los rescatadores”.

Si quieres saber más sobre estas tres obras, te invitamos a ver la siguiente entrevista, realizada por The Voice of the Silence, en donde Mario habla de ellas:

La conmemoración comenzó con la interpretación de dos músicos en piano y violín, que deleitaron al público con varias piezas musicales que resonaron en todo el auditorio.

Al terminar la participación musical, saludó y dirigió el evento Dan Tartakovski, embajador de B’nai B’rith ante Naciones Unidas.

Después de unas palabras de introducción, dio lugar al Dr. German Campos, Director de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Universidad

Anáhuac Campus Norte. quien dio unas palabras con respecto a la importancia de fomentar la cultura y el hablar del Holocausto, ya que es un tema que no solo concierne a los judíos, sino a cualquier persona de cualquier religión o trasfondo. Cerró su discurso invitando a vencer el mal con el bien.

Después Dan Tartakovski presentó a la Embajadora de Bulgaria en México, Milena Ivanova, en nombre de los “salvadores.”

La embajadora habló acerca de la postura tan noble de Bulgaria en el Holocausto, la cual logró salvar a sus judíos del Nazismo y agradeció al Dr. Sinay por escribir su libro “Camino, huellas y raices en Bulgaria” en donde relata sobre estos hechos.

Posteriormente, se presentó al Embajador de Polonia en México, Maciej Ziętara, en nombre de las “víctimas” ya que Polonia sufrió mucho ya que los Nazis convirtieron su país en unos de los escenarios principales donde sufrieron millones de personas en el Holocausto.

El embajador mencionó los dos compromisos de los polacos que son: guardar la memoria de las víctimas y no repetir la historia, así como luchar a favor de la tolerancia y en contra de la discriminación.

Para cerrar la participación de los diplomáticos invitados. Dan Tatrakovski presentó al Embajador de Israel en México Zvi Tal, en nombre de “la esperanza” ya que Israel representa esperanza para los judíos.

El Embajador dirigió unas palabras relatando algunos actos antisemitas que han sucedido recientemente, para darnos cuenta de la importancia de aprender la historia para no repetirla, así como luchar en contra de la discriminación mediante la educación.

Finalmente, después de las palabras de los embajadores, se presentó al Dr. Mario Sinay quien impartió una interesante y amplia conferencia sobre lo sucedido en Kristallnacht, incluyendo ejemplos específicos de sinagogas, negocios o personas afectadas por este hecho y recalcando que representó un parteaguas que desencadenó más y más violencia contra los judíos hasta llegar a cometer las atrocidades sucedidas en el Holocausto.

Sin duda el público se llevó una gran cantidad de conocimiento y una reflexión muy grande.

¿Qué fue Kristallnacht?

En pocas palabras, la noche de los cristales rotos sucedió el 9 y 10 de noviembre de 1938, cuando el régimen nazi coordinó una oleada de violencia antisemita en la Alemania nazi. Por más de 48 horas, se quemaron sinagogas, destruyeron negocios, fueron asesinados judíos y se deportaron miles de ellos a campos de concentración.

Kristallanacht fue un punto de quiebre para la población judía alemana, ya que muchos de ellos concluyeron que no tenían futuro en la Alemania nazi.

Al final de la conmemoración se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas y después se invitó al público a comprar los libros del Dr. Mario Sinay junto con la oportunidad única de que fueran firmados por el autor. Antes de retirarse, los invitados pudieron disfrutar de un cóctel y convivencia entre ellos.

Este evento fue posible gracias a sus organizadores de B’nai B’rith Internacional y México Silvia Kleinberg, presidenta de B’nai B’rith México y Dan Tartakovski, embajador de B’nai B’rith ante Naciones Unidas.

Y varios colaboradores como la Universidad Anáhuac Norte, la Embajada de Israel en México, la Embajada de la República de Polonia en México, la Embajada de la República de Bulgaria en México, la Embajada de la República de Alemania en México, así como Diario Judío, la Universidad ORT, el colegio OLAMI ORT y el Instituto Cultural México-Israel. También se contó con la presencia de algunos diputados, otros diplomáticos, representantes de iniciativas judías o relacionadas al Holocausto como el proyecto The Voice of the Silence y pastores evangélicos.

Sin duda una noche llena de aprendizaje, y con sorpresas muy agradables. Muchas gracias al Dr. Mario Sinay por compartir su conocimiento con México y el mundo.