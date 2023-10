Las FDI han concluido una revisión posterior a la acción y pueden confirmar que la Jihad Islámica fue responsable del ataque al hospital en la ciudad de Gaza.

Hicimos una revisión inmediata con todas las ramas relevantes de las FDI.

Esto es lo que ocurrió el martes 17 de octubre:

a las 6:15 p. m., Hamás lanzó una andanada de cohetes contra Israel.

A las 6:59 p. m., la Jihad Islámica lanzó una andanada de alrededor de 10 cohetes desde un cementerio cercano.

Eran las 6:59 p.m. cuando hubo informes de una explosión en el hospital de la ciudad de Gaza.

Según nuestra inteligencia, Hamás verificó los informes, entendió que se trataba de un cohete de la Jihad Islámica que había fallado y decidió lanzar una campaña mediática global para ocultar lo que realmente sucedió. Llegaron incluso a inflar el número de víctimas.

Entendieron, con absoluta certeza, que lo que dañó el hospital fue un cohete fallido por la Jihad Islámica.

El análisis de nuestras imágenes aéreas confirma que no hubo ningún impacto directo contra el hospital. El único lugar dañado

es el estacionamiento fuera del hospital, donde podemos ver signos de incendio,

no hay cráteres ni daños estructurales en los edificios cercanos.

A diferencia del daño causado por cualquier munición aérea, que habría sido de diferente naturaleza:

habríamos visto cráteres y daños estructurales en los edificios, los cuales no han sido identificados en este incidente.

El tamaño del daño que vemos aquí se debe a la ojiva del cohete de la Jihad Islámica, pero la mayor parte del propulsor del cohete aún es evidente debido al corto vuelo del cohete (debido a que el lanzamiento falló).

La siguiente evidencia visual muestra imágenes infrarrojas del estacionamiento. Se pueden ver ubicaciones centrales de incendios y algunos escombros en los tejados. No se pueden identificar cráteres. Y todas las paredes de los edificios circundantes están intactas.

También tenemos ejemplos de cómo se ven los cráteres de municiones aire-tierra. Como puede ver, en este caso no existen. Muchos medios de comunicación informaron inmediatamente sobre las afirmaciones no verificadas de Hamás. Esas fueron mentiras difundidas por Hamás.

Quiero dejar algo claro:

es imposible saber qué pasó tan rápido como Hamás afirmó saberlo. Esto debería haber sido una señal de advertencia inicial para muchos.

A diferencia de Hamás, las FDI iniciaron un examen inmediato, que fue supervisado por los más altos niveles de mando.

Esta revisión profesional se basó en inteligencia, sistemas operativos e imágenes aéreas, todo lo cual verificamos.

Las pruebas, que compartimos con todos ustedes, confirman que la explosión en el hospital de Gaza fue causada por un cohete de la Jihad Islámica que falló.

Estas son las cuatro partes principales de nuestro proceso de examen:

1) En primer lugar, confirmamos que no hubo ningún fuego de las FDI –por tierra, mar o aire– que alcanzara el hospital.

2) En segundo lugar, nuestros sistemas de radar rastrearon los cohetes disparados por terroristas desde Gaza en el momento de la explosión. El análisis de la trayectoria del lanzamiento de cohetes confirma que los cohetes fueron disparados muy cerca del hospital.

Además, hay dos vídeos independientes que muestran el fracaso del lanzamiento del cohete y la continuación del vuelo del cohete hacia tierra, dentro de la Franja de Gaza, cayendo en el recinto hospitalario.

3) En tercer lugar, tenemos información de inteligencia (alguna de la cual se compartirá aquí) de comunicación entre terroristas que hablan sobre el fallo del cohete. Los terroristas se dieron cuenta de que un cohete había fallado y se refirieron específicamente al hospital.

Hemos verificado esta intercepción con otras fuentes de inteligencia para confirmar su exactitud.

Es común que los cohetes que se disparan contra Israel caigan cortos y caigan dentro de Gaza.

Estos cohetes no alcanzan a Israel y han causado víctimas palestinas.

Durante esta guerra, hemos contado aproximadamente 450 cohetes que fallaron y cayeron dentro de Gaza. Los civiles palestinos pagan el precio.

También compartimos esta información con nuestros socios, en primer lugar, los Estados Unidos. Queremos la máxima transparencia, porque nos tomamos muy en serio cualquier incidente que involucre a civiles.

Desafortunadamente, muchos en los medios informaron inmediatamente sobre las declaraciones provenientes de Gaza controlada por Hamás, que culpaban a Israel.

En lugar de esperar a que las FDI examinaran información creíble, algunos medios de comunicación publicaron las mentiras de Hamás. Algunos de esos titulares todavía están publicados y no han sido corregidos.

Entiendo el deseo de dar noticias, pero espero que todos estén de acuerdo en que la precisión y la información creíble son más importantes que la velocidad.

Las FDI actúan de acuerdo con el derecho internacional.

En conclusión, este incidente muestra cómo las acusaciones —en este caso, acusaciones falsas e infundadas hechas por terroristas— contra Israel pueden extenderse y exacerbar las tensiones en la región.