Informe de ayuda humanitaria a Gaza

- Entrada de ayuda: Cerca de 320 camiones entraron a Gaza por los cruces de Kerem Shalom y Zikim.
- Recogida de ayuda: Cerca de 320 camiones fueron recogidos y distribuidos por la ONU y organizaciones internacionales.
- Combustible: Se ingresaron 3 camiones cisterna con combustible de la ONU para el funcionamiento de los sistemas humanitarios esenciales.
- Lanzamientos aéreos: Se lanzaron 97 palés de ayuda en cooperación con los Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Bélgica, Italia y Francia.
- Personal humanitario: Se completó con éxito la coordinación de la rotación del personal humanitario.
Seguiremos intensificando nuestros esfuerzos para facilitar la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza.
