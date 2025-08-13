Informe de ayuda humanitaria a Gaza

  • Entrada de ayuda: Cerca de 320 camiones entraron a Gaza por los cruces de Kerem Shalom y Zikim.
  • Recogida de ayuda: Cerca de 320 camiones fueron recogidos y distribuidos por la ONU y organizaciones internacionales.
  • Combustible: Se ingresaron 3 camiones cisterna con combustible de la ONU para el funcionamiento de los sistemas humanitarios esenciales.
  • Lanzamientos aéreos: Se lanzaron 97 palés de ayuda en cooperación con los Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Bélgica, Italia y Francia.
  • Personal humanitario: Se completó con éxito la coordinación de la rotación del personal humanitario.

Seguiremos intensificando nuestros esfuerzos para facilitar la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza.

