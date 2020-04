Diario Judío México - Informe del MIT de los Estados Unidos en el que da unas pautas de cómo serán los próximos meses, por lo menos hasta que se logre la vacuna, con respecto a nuestro estilo de vida. Aquí algunos de sus puntos importantes

1) Olvídate de que todo volverá a la normalidad. Eso ya no va a pasar. Hasta que no se concrete la vacuna, la vida, tal y como la conoces, en lo laboral, social, etc, no será lo mismo. Tienes que aceptar eso.

2) En estos momentos son varios los países que están buscando la vacuna del Coronavirus. Esto hará que su descubrimiento sea más rápido. El MIT estima que la vacuna podría estar lista en 18 meses. Es decir, para finales del 2021. Dato de otra fuente que agrego: por lo general, el descubrimiento de una vacuna puede tardar hasta diez años. Los científicos pudieron descubrir en su tiempo la vacuna para el SARS pero dejaron las investigaciones porque ésta en su evolución dejó de ser peligrosa y ya no había el incentivo económico ni la presión social para hacerlo.

3) Asume la cuarentena como un estilo de vida. Lo que se prevé es que a partir de ahora, las sociedades tienen que intercalar periodos de cuarentena, es decir, de cada tres meses, dos deben ser de cuarentena. Esto porque el contagio del virus continúa y siempre están latentes las temidas “segundas olas”. Así que viviremos periodos de cuarentena constantes. Dato de otras fuentes: Singapur, que había detenido sus casos de contagios, levantó si cuarentena y el viernes volvió a presentar 200 casos y un muerto por Coronavirus. China, había permitido la reapertura de cines y auditorios grandes y tuvo que dar una orden una semana después, de volver a cerrarlos. Los contagios, van a continuar.

4) Ligado a lo otro, la concentración de personas debe limitarse en lo más mínimo. Por ello, cada lugar o comercio deberá reducir su capacidad de aforo hasta en un 75%. Es decir, funcionar con un 25% de aforo. Esto puede incluir negocios o empresas e incluso, movimientos sociales: marchas, protestas, etc.

5) Los países que decidan reabrir sus fronteras y vuelos aéreos deberán instaurar controles estrictos en aeropuertos y carreteras. Ya sea con el uso de termómetros portátiles o con aplicaciones o escáneres que revelen el movimiento migratorio de las personas. Esto podía llevar a medidas altamente discriminatorias. Dato de otra fuente: China obligó a su población a descargar una app que monitoreaba cada uno de tus movimientos para saber en qué lugares del país habías estado y si eras una persona que podía haber sido contagiada. Muchos países proponen el control de las personas a través de sus teléfonos móviles.

6) El distanciamiento social debe continuar y las costumbres sociales desde los saludos hasta realizar reuniones familiares, fiestas y demás, también. Datos de otras fuentes: una de las razones que explican el porqué el Coronavirus no ha sido tan letal en Japón es por el distanciamiento social propio de su cultura. No son por el saludo que evita el contacto físico sino por el ritmo de vida que llevan de no salir mucho a reuniones sociales o fiestas. El trabajador promedio japonés tiene una rutina de trabajo-casa que evita su exposición continua.

7) Retornar al trabajo no debe darse de forma masiva. Los gobiernos deberán priorizar qué ramas y actividades de la sociedad pueden volver a sus labores y trabajo de forma “normal” en la medida de las posibilidades. Y sobre todo qué grupos pueden ser expuestos . En este caso, podría comenzarse con los niños y jóvenes. Dato de otra fuente: un tema importante son las personas que han sido infectadas por el Coronavirus y se han salvado. Estás personas ya cuentan con inmunidad y si no tienen otras complicaciones, pueden hacer su vida sin preocuparse de volver a contraer el virus. Si bien aún se está investigando si éste puede volver a contagiar a una persona, los casos de “recontagio” son excepcionales.

8) Los gobiernos y los padres deben prepararse para educar a sus hijos en los hogares por cierres imprevistos de las escuelas.

Estos son algunos de los puntos dados por el MIT.