Ingeborg Sephiha nos ha dejado

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de Ingeborg Sephiha, viuda del profesor Haïm-Vidal Sephiha.

Su presencia familiar, como esposa alemana no judía, tuvo un impacto simbólico esencial en la reconstrucción tras la Shoá. Ha contribuido al equilibrio familiar de Haïm-Vidal Sephiha, promoviendo el diálogo intercultural e intergeneracional.

Por lo tanto, su compromiso reside en el sector privado, apoyando al entorno familiar. Esto le permitió a Haïm-Vidal Sephiha dedicarse plenamente a su misión y a la preservación de la memoria judeoespañola.

Con frecuencia ha expresado públicamente su amor por su esposa, a quien llamaba cariñosamente Ingeli en privado, así como su profunda gratitud por su constante presencia y su inquebrantable apoyo a lo largo de los años, tanto en los momentos felices como en los difíciles que sufrió.