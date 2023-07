Michael Aloni, de Shtisel, rueda en Uruguay serie sobre atentados en Argentina

El famoso actor israelí encarnará a un agente del Mossad que pierde a su hermana en uno de los ataques terroristas y viaja a Buenos Aires para tratar de resolver cuentas pendientes. El rodaje de la miniserie se está realizando en Montevideo desde fines de junio. El presidente del CCIU Roby Schindler, puso la institución a disposición para lo que pudieran requerir de la colectividad judía. En la foto: Michael Aloni junto a Gladys Golub, Presidente del CCIU Roby Schindler y Deborah Golub.

Comenzó el rodaje de una miniserie de ocho episodios inspirada en los ataques terroristas de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires y de 1994 contra la AMIA, la sede mutual central de los judíos de Argentina, con Michael Aloni, de Shtisel, entre los protagonistas.

La serie producida por Dori Media con Yair Dori Holdings Ltd y la compañía sudamericana Cimarrón Cine se llamará, precisamente, AMIA, y su rodaje arrancó a fines de junio en Montevideo, Uruguay.

Según se adelantó, AMIA se emitirá por primera vez de febrero a marzo del 2024 a través de Reshet 13, uno de los principales canales de la televisión abierta israelí, y será distribuida a nivel mundial por Dori Media International.

Basada en una idea original de Nadav Palti y Yair Dori, la serie de ficción sigue la historia de Diego, un agente del Mossad cuya hermana murió en uno de los ataques terroristas en Argentina.

Un mundo donde la justicia y la venganza se vuelven indistinguibles

Diego se ausenta de la famosa agencia israelí de espionaje con una licencia y se asocia con Gisela, una periodista argentina, para encontrar a los responsables del ataque terrorista.

Su viaje para descubrir la verdad los lleva a un mundo de agencias de inteligencia y traficantes de armas. Se trata, afirmaron los productores, de «un mundo dudoso en el que las mentiras son verdades, y la justicia y la venganza se vuelven indistinguibles».

El viaje en el que se embarcan los dos conducirá eventualmente a un nuevo examen de su conexión con sus familias e incluso su concepto de identidad propia, adelantaron.

AMIA cuenta en su elenco con actores de Israel, Argentina y Uruguay, entre ellos Michael Aloni, quien interpreta a Diego, y la argentina Malena Sánchez, conocida por El Encargado (2022) y Tuya (2015), en el papel de Gisela.

También trabajan Alfonso Tort, César Bordón y Jameel Khoury, entre otros.

«El ataque a la embajada de Israel en Argentina es un momento decisivo en la vida de muchas personas y tuvo un gran impacto político y social en una nación, es imperativo que se cuente esta historia», afirmó Nadav Palti, CEO & Presidente de Dori Media Group.

Una serie llena de «giros inesperados»

«Mientras investigaba la historia de AMIA -dijo por su lado Givon Snir, jefe de Contenido de Dori Media International-, me di cuenta de que no importa cuán profundo indagues, no podés descubrir quiénes son los buenos y quiénes los malos».

«No se puede saber quién dice la verdad y quién miente -completó-. Y esto es lo que creo que la audiencia sentirá al ver esta serie llena de acción y llena de giros inesperados».

Aloni, por su parte, se encuentra en medio de un periodo muy productivo. Al actor que le dio vida a Akiva Shtisel se lo puede ver en la exitosa miniserie israelí Miss Jerusalén y acaba de finalizar las grabaciones de la adaptación de la novela We Were the Lucky Ones, que se verá posiblemente este año a través de la plataforma Hulu.