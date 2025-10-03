«Última oportunidad»: Trump dio a Hamás plazo hasta el domingo para aceptar su propuesta de alto el fuego en Gaza

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Hamás tiene tiempo hasta el domingo a las 18 (hora de Washington) para aceptar su propuesta destinada a poner fin a la guerra en Gaza. La advertencia fue realizada en un mensaje publicado.

Trump instó a “todos los palestinos inocentes” a abandonar las áreas que, advirtió, podrían convertirse en zonas de “gran muerte futura” y aseguró que quienes estén dispuestos “serán bien atendidos por quienes están listos para ayudar”. Concluyó su mensaje con una advertencia tajante: dio a Hamás “una última oportunidad” para aceptar el plan firmado por “naciones poderosas y ricas de Oriente Medio” junto con Estados Unidos e Israel, y fijó el domingo a las 18 como plazo final. “Si no se alcanza este acuerdo, todo el infierno —como nadie ha visto antes— estallará contra Hamás”, escribió.

El mandatario recordó la masacre del 7 de octubre en Israel y señaló que la organización “ha matado e hizo la vida insoportable, culminando con la MASACRE del 7 de octubre en Israel: bebés, mujeres, niños, ancianos y muchos jóvenes, chicos y chicas que estaban listos para celebrar sus vidas futuras juntos”.

“Habrá paz en Medio Oriente de una forma u otra. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó.

El ultimátum de Trump se conoció después de que un funcionario de Hamás dijera a la BBC que es poco probable que la organización acepte la propuesta, porque “sirve a los intereses de Israel” e “ignora los del pueblo palestino”.

El medio británico indicó además que, según un dirigente palestino, el plan aún está siendo analizado por la cúpula de Hamás tanto en Gaza como en el exterior.

Uno de los puntos más polémicos es la exigencia de liberar a todos los rehenes de manera inmediata, condición que Hamás rechaza porque considera que es su único “instrumento de negociación”.

De acuerdo con lo trascendido, el plan de Trump contempla la liberación inmediata de todos los rehenes, un proceso de desradicalización en Gaza y la retirada israelí hasta una línea acordada, entre otras disposiciones.