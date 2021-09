Israel, el País Invitado de este año. Poseedor de una cinematografía singular que siempre es multipremiada en los mejores festivales del mundo, Israel tiene también una gran cinematografía de temática LGBT con autores tan reconocidos como Tomer Heymann y Eytan Fox.

Con el excelente apoyo de la Embajada de Israel y las brillantes sugerencias del Tel Aviv International LGBT Film Festival, conoceremos este año a nuevos y excelentes creadores. Y con el apoyo del Festival Internacional de Cine Judío en México, estaremos revisando algunos de sus clásicos.

EN COMPETENCIA

CÁSATE CONMIGO, PERO… (MARRY ME HOWEVER, Israel, 2020) de MORDECHAI VARDI. Varios hombres y mujeres de la comunidad LGBT israelí han decidido casarse por razones religiosas, aún en contra de su orientación sexual, para cumplir con las leyes de la Torá y para ser aceptados en sus comunidades familiares y religiosas. Hay quien comparte su secreto con sus parejas, hay quien lo esconde y a veces hasta se auto-engañan.

MORDECHAI VARDI. (62) Tiene una maestría en Cine y Televisión en la Universidad de Tel Aviv y ha producido y dirigido varios documentales.

CÁSATE CONMIGO, PERO...

QUINCE AÑOS (15 YEARS, Israel, 2019) de YUVAL HADADI. Yoav es independiente, carismático, guapo y tiene bajo control hasta que algo sale a la superficie y Yoav sale todo de control, se siente traicionado y se abren ante él dos posibilidades: salvarse a él y a su relación o embarcarse en la destrucción.

YUVAL HADADI. Director y actor. Entre sus filmes: Soil y The Darien Dilemma.

RELÁMPAGO DEL MAR (THUNDER FROM THE SEA/ RA’AM MIN HAYAM, Israel, 2018) de YOTAM BEN DAVID. Tres amigos de la infancia, se reúnen a sus 19 años, alrededor de una fogata en el pueblo donde crecieron. Una tormenta cada vez más estruendosa cae sobre las colinas del pueblo, mientras la duda sobre el futuro de esta amistad se va trasminando.

ADEMÁS:

LARGA DISTANCIA (Israel, 2015) de YOTAM BEN DAVID. Dos amantes separados por un océano, dos hogares que se colapsan y un cumpleaños inolvidable.

YOTAM BEN DAVID. 1987. Estudió en la Minshar School of Arts donde fue graduado con honores. Vive en París, Francia, donde desarrolla el guion de su primer largometraje.

TERCER CUERPO (THIRD BODY, Israel, 2020) de ROEY VICTORIA HEIFETZ & ZOHAR MELINEK EZRA. Victoria es una mujer transgénero que vive en Berlín. En el curso de una noche, se embarca en un viaje buscando liberarse de las cargas del cuerpo y sus limitantes. Una exploración de cuerpo, espíritu y sociedad.

ROEY VICTORIA HEIFETZ Y ZOHAR MELINEK EZRA. Heifetz es artista visual israelí/ berlinesa Roey Victoria Heifetz y Ezra tiene en su haber el documental premiado Spectrums.

TRANSKIDS (Israel, 2019) de HILLA MEDALIA. Cuatro años captando un filme emotivo, dramático y que abre los ojos del corazón ante incertidumbres como: ¿qué significa nacer en un cuerpo no alineado con tu género? ¿Cómo siendo padres debemos reaccionar? Nominado a 4 premios de la Academia de Cine Israelí.

HILLA MEDALIA. Ganadora del Premio Peabody, directora tres veces nominada al Emmy, ganadora del festival de Cine de Derechos Humanos en París, el Fipa Biarritz, el Golden Warsaw Phoenix, y el Faito Doc Grand, entre otros.

Con el apoyo generoso del Festival Internacional de Cine Judío en México, estaremos presentando también:

PINSKY (EUA, 2017) de AMANDA LUNDQUIST. Sofia Pinsky tiene la vida adulta promedio; un trabajo, un departamento y una pareja. Al tiempo que su novia la abandona, se entera de la muerte de su abuelo, eventos que la llevan a encontrar en su nuevo círculo social su nueva familia, mientras perdona a la familia en la que nació.

AMANDA LUNDQUIST. Directora, editora y escritora. Ha trabajado también para las cadenas televisivas PBS, A&E, y Discovery.

VACA ROJA (RED COW, Israel, 2018) de TSIVIA BARKAI. Benny, una adolescente de 16 años, hija de un religioso viudo, que pertenece a la derecha extrema religiosa e inicia su despertar sexual, religioso y político.

TSIVIA BARKAI. 1979. Realizadora, entre cuyos filmes se encuentran Vika y Quantum leap.

EL REPOSTERO DE BERLÍN (HAOFE MEBER, Israel, 2017) de OFIR RAUL GRAIZER. Thomas, un joven repostero alemán, tiene una aventura con Oren, un israelí casado que muere en un accidente de auto. Thomas viaja a Jerusalén en busca de respuestas. Ganadora de 7 premios de la Academia israelí, entre ellas, mejor película.

OFIR RAUL GRAIZER. Director, guionista, productor y editor israelí con residencia en Berlín.

VACA ROJA

CORTOMETRAJES:

A TRAVÉS DEL ESPEJO: TOP SHORTS DE ISRAEL

Todo un firmamento de historias impresionantes, desinhibidas, realistas y entrañables todas: lo mejor del trabajo de cortometraje LGBT+ realizado con amor y fuerza por las próximas estrellas del cine israelí. ¡¡Imperdible!!

VOLVER A SENTIR (REFEEL) de OMER HAREL.

MI DULCE HIJO (MY SWEET BOY, Israel, 2020) de YANIV LAVI.

A TRAVÉS DEL ESPEJO (THROUGH THE MIRROR, Israel, 2020) de YUVAL ROTMAN.

DENTRO DE LA TORMENTA (INSIDE THE STORM, Israel, 2020) de DANIEL BLOOM.

POR EL CAMINO (ON THE WAY, Israel, 2020) de GUY ALTMAN.

UN ALA ROTA (A BROKEN WING, Israel) de DANA MOR KATZ.

LLAMADO DE ALERTA (WAKE UP CALL, Israel, 2019) de SIVAN NOAM SHIMON.

NO HAY CAMAS EN JERUSALÉN (NO BEDS IN JERUSALEM, Israel, 2020) de OZ SHTAMLER.

DISTANTE (ALOOF, Israel) de ITAI JAMSHAY.

Haciendo presentaciones de algunos filmes y conversatorios se encontrará el Maestro Luis Perelman, Secretario General y Tesorero de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, y Consejero del Festival Mix.

MI DULCE HIJO (MY SWEET BOY, Israel, 2020) de YANIV LAVI.

NO HAY CAMAS EN JERUSALÉN (NO BEDS IN JERUSALEM, Israel, 2020)

de OZ SHTAMLER.