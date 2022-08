En venganza por el asesinato de Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos, Sharam Poursafi, un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica, es acusado de conspirar para asesinar a Bolton. Habría ofrecido pagar 300.000 dólares por el homicidio, por el cual exigía además pruebas de video para certificarlo.

Estados Unidos afirma que un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán planeó asesinar a John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del ex presidente Donald Trump. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al ciudadano iraní de planear la contratación de un asesino a sueldo. El acusado ahora buscado por el FBI es Shahram Poursafi, también conocido como Mehdi Rezaei, de 45 años, de Teherán, que nunca ha visitado los Estados Unidos.

Según la información estadounidense, Poursafi quería asesinar a Bolton en respuesta al asesinato de Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Soleimani murió en un ataque estadounidense en enero de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, cuando Bolton ya no estaba en la Casa Blanca. Después del asesinato del general iraní, Bolton escribió en Twitter que «espera que éste sea el primer paso en el camino hacia el cambio de régimen en Teherán».



John Bolton y Shahram Poursafi.

(AP, Reuters)

Como parte de la planificación del asesinato, Poursafi se acercó a un ciudadano estadounidense y le pidió que fotografiara a Bolton, aparentemente para un libro a punto de ser publicado. El mismo ciudadano vinculó a Poursafi con un agente encubierto. En noviembre de 2021, Poursafi recibió fotos de la oficina donde trabaja Bolton. Contactó al agente en una aplicación de mensajería encriptada y señaló que estaba dispuesto a pagar u$d 250.000 a quien «matara» a Bolton. La cantidad aumentó más tarde a u$d 300,000. Cuando el agente le pidió a Poursafi que fuera más claro, dijo que quería que Bolton fuera asesinado.

Poursafi instruyó al agente para abrir una cuenta de moneda virtual para que recibiera el pago por el asesinato. Dijo que no importaba cómo se llevara a cabo el homicidio, pero que su «organización» quería un video que probara que el asesinato realmente se había llevado a cabo.

Bolton agradeció hoy al Departamento de Justicia de Estados Unidos y dijo que, aunque en esta etapa la mayoría de los detalles no se pueden hacer públicos, «una cosa es indiscutible: los gobernantes de Irán son mentirosos, terroristas y enemigos de Estados Unidos».

Bolton, quien anteriormente se desempeñó como embajador ante las Naciones Unidas, trabajó como asesor de seguridad nacional de Trump de 2018 a 2019. Siguiendo sus posiciones de línea dura, a menudo se enfrentó con Trump, quien finalmente lo destituyó.



El anuncio publicado por el FBI.

(Reuters)

En una entrevista con CNN realizada el mes pasado, Bolton señaló que durante su tiempo en la administración ayudó a planificar golpes de estado en países extranjeros. Refiriéndose a los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021, Bolton comentó que el ataque de Trump contra el Congreso no fue un intento de golpe de Estado, y agregó: «Como alguien que ayudó a planificar golpes de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no es lo que hizo Trump».

Un funcionario estadounidense informó que Estados Unidos no cree que la acusación dañe los contactos para salvar el acuerdo nuclear. El anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos se produce dos días después del final de las conversaciones nucleares indirectas entre Estados Unidos e Irán, realizadas en Viena. Al final de las discusiones, una fuente europea informó que en las conversaciones la Unión Europea había presentado una propuesta final a los iraníes para revivir el acuerdo nuclear con las potencias mundiales. Según la fuente, no habrá más negociaciones sobre la propuesta.

Fuente: Ynet Español

https://www.ynetespanol.com/global/medio-oriente-mundo/article/syvzgob0q