Los iraníes cantaron «Muerte a Palestina» en las protestas de los últimos días, lo que provocó diversas reacciones y análisis por parte de expertos en la República Islámica de Irán ante el inusual hecho.

Erfan Fard, experto en contraterrorismo centrado en Irán, tuiteó el 1 de mayo: «El pueblo iraní en Sirjan coreando: ¡Muerte a Palestina! ¡Muestra la absurda ideología del régimen teocrático y de los mulás chiítas terroristas de Teherán que apoyan a los #Terroristas contra Israel! El pueblo iraní apoya la #Paz & no tiene ningún problema con #Israel o los #EstadosUnidos».

Fard añadió en un segundo tuit: «Personalmente, no tengo información sobre la fecha y el lugar exactos de la protesta en el vídeo».

El vídeo provocó reacciones de otros expertos en Irán. El periodista iraní-estadounidense Karmel Melamed dijo: «Se trata de un vídeo de protesta antiguo… pero sigue retratando con precisión los sentimientos de mucha gente en el Irán actual».

Por su parte, el analista israelí Meir Javedanfar expresó en la misma red social: «Iraníes cantando ‘Muerte a Palestina’, en #Irán. ¿Por qué? Es una forma de: 1-criticar las costosas e impopulares políticas anti #Israel del régimen, que aislaron a Irán y su economía. 2-criticar al régimen gobernante, muchos de cuyos miembros son partidarios declarados de #Palestina».

Ellie Cohanim, la primera funcionaria de origen iraní que trabaja para el Departamento de Estado americano, escribió: «Los iraníes cantan ‘Muerte a Palestina’ – porque están hartos de que el Régimen robe los recursos de los pueblos para financiar a los apoderados del terror #Hamás, #Hezbollah y la Yihad Islámica Palestina vía @EQfard».

Por último, Sheina Vojoudi, disidente iraní que escapó de la República Islámica debido a la represión, dijo a The Jerusalem Post que el régimen iraní obliga a muchas personas a participar en la protesta anual de Al Quds pidiendo la destrucción de Israel.

«Creo que es muy importante saber que las personas que se ven en las fotos no están allí por el Día de Al Quds; simplemente están allí porque muchos de ellos no tienen otra opción. Créanme, no habría ninguna manifestación de Al Quds en Irán si estas personas no estuvieran bajo presión», aseguró.