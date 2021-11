Los arqueólogos conocen desde hace décadas la presencia de la rampa de asedio, identificada oficialmente por primera vez por el legendario arqueólogo israelí (y segundo jefe del Estado Mayor de las FDI) Yigael Yadin a finales de la década de 1970. Todavía es claramente visible, aunque las excavaciones arqueológicas posteriores han demostrado que ya no tenía exactamente la misma forma que tenía hace más de 2.500 años, cuando la maquinaria militar asiria se preparaba para la destrucción de Laquis.

Un equipo de arqueólogos reconstruyó el modo en que el ejército asirio pudo construir la rampa y utilizarla para conquistar la ciudad de Laquis. El equipo, dirigido por el profesor Yosef Garfinkel y la doctora Madeleine Mumcuoglu, del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalem (HU), y los profesores Jon W. Carroll y Michael Pytlik, de la Universidad de Oakland (EE.UU.), se basó en el rico número de fuentes sobre este acontecimiento histórico para ofrecer esta imagen completa.

En el año 701 a.C., el rey asirio Senaquerib puso sitio a la floreciente ciudad cananea -la segunda más importante del reino de Judá después de Jerusalem- mientras su ejército intentaba arrasar todo el país.

El asalto asirio a los reinos de Israel y Judá y la batalla por Laquis se mencionan en varios libros de la Biblia (2 Reyes 18:9-19:37; 2 Crónicas 32; Isaías 36-37). Las rampas de asedio asirias se mencionan dos veces (2 Reyes 19:32; Isaías 37:33), aunque no prestan atención a ningún aspecto técnico de la guerra.

Los relieves asirios, que el arqueólogo francés Paul-Emile Botta descubrió en Mesopotamia (el actual Irak) en Khorsabad, mostraban al ejército asirio en varias batallas.

Aunque los arqueólogos vieron los restos de la rampa con sus propios ojos, lo que supone mayor misterio es cómo se construyó realmente la rampa. La zona circundante no está muy arbolada, lo que significa que la oferta de árboles era limitada. El uso de sólo tierra también parecía algo improbable por varias razones, entre ellas la lentitud del trabajo que requería la necesidad de cestas o carros para trasladar la tierra. Habrían tenido que ser fabricados con ramas o paja y se habrían desgastado rápidamente. Además, empujar los carros por la superficie rugosa de la rampa habría desgastado las ruedas en poco tiempo. Los asirios también utilizaban máquinas de asedio, y estas pesadas piezas de maquinaria se habrían hundido rápidamente en el suelo.

Por lo tanto, la solución más probable era la construcción de una rampa de asedio compuesta por cientos de miles de piedras -y, según Garfinkel, hasta 3 millones-, hechas de la piedra caliza nari local que domina esta parte del país, una tiza blanda que se puede cortar con bastante facilidad y es buena para la construcción.

Se supone que los asirios recogían las piedras de los alrededores, aunque parece que éste era uno de los puntos en los que los arqueólogos estaban menos seguros. Para ello se necesitaban largas cadenas de abastecimiento, que requerían protección contra los ataques, además de proporcionar suficiente comida y agua a los trabajadores. Tanto el relato bíblico como las imágenes presentadas en los relieves asirios aluden al uso de grandes escudos en forma de L para proteger a quienes construían la rampa de asedio. Son pistas tentadoras que ayudan a desentrañar una historia de dos milenios de antigüedad y la yuxtaposición entre los aspectos políticos de los relieves asirios, que se concentran en el botín tomado y los judeos muertos en el asedio, frente a la mención del profeta Isaías al ejército asirio como testigo presencial de los hechos.

La solución al problema de cómo encontrar suficiente material para construir la rampa, fue extraer piedras las 24 horas del día, con equipos de obreros trabajando por turnos. Las piedras se movían mediante cadenas humanas, y dependiendo de la anchura de la parte de la rampa que se estaba construyendo, dos, tres o más cadenas podían trabajar simultáneamente. Los arqueólogos calcularon que tres cadenas humanas -aunque no trabajaran al máximo- podían mover teóricamente unas 100.000 piedras al día.

«El tiempo era la principal preocupación del ejército asirio. Cientos de obreros trabajaban día y noche cargando piedras, posiblemente en dos turnos de 12 horas cada uno. La mano de obra fue probablemente suministrada por los prisioneros de guerra y los trabajos forzados de la población local. Los trabajadores estaban protegidos por enormes escudos colocados en el extremo norte de la rampa. Estos escudos avanzaban hacia la ciudad unos metros cada día», describe Garfinkel.



Profesor Yosef Garfinkel.

La rampa tiene un perfil diagonal que se eleva a medida que se acerca a la ciudad y que comienza a cierta distancia para proteger a los trabajadores de los ataques desde arriba. Al principio, la rampa es bastante baja y, por tanto, el segmento construido cada día es más largo. La longitud de la rampa viene dictada por dos factores: la altura del montículo sobre el entorno local y el ángulo de la rampa. Este ángulo viene dictado, a su vez, por el peso de la máquina de asedio que hay que empujar hasta la muralla. Las máquinas más ligeras pueden ser empujadas por una pendiente más pronunciada y corta, mientras que las más pesadas necesitarán una pendiente más moderada y una rampa más larga.

La rampa es básicamente un camino que pone al ejército asirio en contacto directo con la muralla de la ciudad. La mayor parte de la rampa puede ser un pasillo relativamente estrecho, pero junto a la muralla de la ciudad se necesita un espacio mayor.

Una vez construido el cuerpo principal de la rampa, era necesario alisar y nivelar la superficie superior para que las pesadas máquinas de asedio -de hasta una tonelada de peso- pudieran ser empujadas por la rampa hasta encarar las murallas de la ciudad. El ariete, una gran y pesada viga de madera con una punta de metal, golpeaba las murallas al balancearse hacia delante y hacia atrás. Garfinkel sugiere que el ariete estaba suspendido dentro de la máquina de asedio con cadenas de metal, ya que las cuerdas se desgastan rápidamente. De hecho, se encontró una cadena de hierro en la parte superior de la rampa en Laquis.

Los arqueólogos anteriores sugirieron que se utilizó una mezcla de piedras y yeso para el acabado de la rampa, aunque el uso de este último se consideró poco probable debido a la necesidad de utilizar grandes cantidades de madera para mantener encendidos los fuegos del horno para fabricarla. La conclusión de Garfinkel fue que se echó sobre las piedras la cantidad suficiente de tierra para estabilizar la parte superior, con grandes tablones de madera para producir una superficie lo suficientemente uniforme en la rampa como para permitir el paso de las máquinas de asedio.

Es posible extrapolar, tanto de las fuentes como de las pruebas físicas que se conservan, que el ejército asirio debió de contar con un buen número de artesanos, especialmente hábiles en el complejo trabajo de carpintería que supone la construcción de las máquinas de asedio. También es probable que los prisioneros de guerra y los trabajadores esclavos proporcionaran carpinteros para las tareas más sencillas.

Para que los arqueólogos actuales puedan comprender mejor la topografía, la forma precisa de la rampa y lo que probablemente quedó después de más de dos milenios, la cantidad de piedras necesarias y la ubicación de las canteras que las suministraban, se desplegó un pequeño sistema aéreo no tripulado (UAS) SenseFly Ebee, un dron de ala fija. Voló transectos lineales y recogió imágenes georreferenciadas superpuestas con una media de 2,5 cm de resolución en píxeles.

El reconocimiento aéreo que realizaron los arqueólogos les permitió no sólo revisar las hipótesis de quienes habían evaluado previamente el yacimiento, sino también llegar a sus propias conclusiones. Una de las cosas que encontraron es que las piedras no estaban organizadas en un patrón específico, sino que fueron arrojadas al azar. La premura de la batalla posterior hizo que no hubiera tiempo para ser absolutamente exactos, lo que pone de manifiesto que algunas partes de la rampa se construyeron con una inclinación de hasta 45 grados.

Para obtener una mayor confirmación, Garfinkel explicó que está «planeando excavaciones en Laquis, en el borde más alejado de la rampa en la zona de la cantera, esto podría dar pruebas adicionales de la actividad del ejército asirio y de cómo se construyó la rampa».