Israel bombardeó una planta de drones en Irán que visitaban ingenieros rusos

El «Washington Post» publicó que el ataque se produjo en enero, cuando en la fábrica se encontraban ingenieros rusos, que fueron alertados y obligados a quedarse en su hotel por temor a otro ataque presuntamente israelí.

El medio estadounidense Washington Post publicó documentos que describen los esfuerzos de Rusia para comenzar la producción masiva de aviones no tripulados basados en los drones «suicidas» que recibió de Irán. Según los documentos filtrados al periódico, se ha establecido una fábrica en la provincia de Tatarstán, donde Rusia desarrollará su «propia versión» del UAV Shahed-136. Los documentos fueron filtrados al periódico por una fuente involucrada en el proyecto que se opone a la invasión rusa de Ucrania.

Unidad aérea no tripulada de fabricación iraní.

Rusia tiene como objetivo producir 6.000 drones en una planta en Tatarstán, 800 kilómetros al este de Moscú, para el verano de 2025. Los ingenieros están tratando de producir un modelo mejorado del UAV iraní, que será de mayor calidad y podría viajar una distancia más larga. Los rusos apuntan a que los nuevos drones viajen más de 1.500 kilómetros y puedan participar en un ataque combinado contra ciudades de toda Ucrania.

Los documentos filtrados, desde el invierno de 2022 hasta la primavera de 2023, incluyen dibujos de la planta. Los investigadores que revisaron los documentos notaron que la planta tiene actualmente un mes de retraso. Rusia está sujeta a sanciones internacionales por su invasión de Ucrania, que está retrasando las importaciones de componentes esenciales para la producción de los drones.

Vehículos aérenos no tripulados.

Irán ya ha reconocido que suministró aviones no tripulados a Rusia para la guerra en Ucrania, pero anteriormente afirmó haberlos enviado a su aliado antes de la invasión, que ocurrió en febrero de 2022. Rusia, en tanto, ha negado que sus fuerzas estén utilizando drones iraníes. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha pedido a su país que aumente la producción de aviones no tripulados, afirmando en abril que la industria rusa de aviones no tripulados valdrá más de 20 mil millones de dólares en un futuro cercano.

La Casa Blanca informó este verano que Rusia estaba profundizando su cooperación con Irán, y ya había recibido cientos de aviones no tripulados, en contra de los términos del acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales. En junio, la Casa Blanca anunció que Irán estaba fabricando los drones y luego transportándolos a Rusia a través del Mar Caspio.

Los presidentes de Irán, Ebrahim Raisi, y de Rusia, Vladimir Putin. Los ingenieros rusos encaran la producción de drones a gran escala.

Según los estadounidenses, desde agosto de 2022, los rusos han recibido varios cientos de drones de Teherán. Esta semana, el Financial Times informó que Washington había presionado a Teherán para que dejara de vender aviones no tripulados a Moscú.

Según el Washington Post, algunos trabajadores de las fábricas en Tatarstán viajaron a fábricas de drones en Irán para especializarse en el tema. Entre los representantes rusos había ingenieros y gerentes de proyectos. El 29 de enero, mientras uno de los grupos visitaba Teherán, fue atacada una instalación militar en Isfahan, donde se cree que los iraníes fabricaban drones y misiles. El ataque se atribuyó al Mossad israelí. Los funcionarios de inteligencia estadounidenses también afirmaron que Israel era responsable.

Documento gráfico de la explosión en la fábrica de Isfahán.

El Washington Post informó que después del ataque a la planta de Isfahan, los gerentes e ingenieros rusos que visitaron Teherán recibieron la orden de quedarse en el hotel donde se alojaban y no abandonarlo, porque los funcionarios iraníes temían que Israel también atacara otra de las fábricas que se suponía que el grupo debía visitar.

