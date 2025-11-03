Israel confirma identidad de tres cadáveres de militares devueltos por Hamás

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Este lunes, el Centro Nacional de Medicina Forense de Israel anunció que ha verificado la identidad de tres cuerpos de militares que fueron entregados a la Cruz Roja por el grupo islámico Hamás el día anterior, según un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Los cuerpos son del coronel del Ejército israelí Asaf Hamami (40), del capitán Omer Maxim Neutra (21) y del cabo Oz Daniel (19). Los tres eran miembros de las fuerzas armadas de Israel.

Información sobre la Identificación y las Víctimas

“Una vez completado el proceso de identificación, los encargados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) notificaron a los familiares de los soldados que habían caído en combate que sus seres queridos han sido traídos de vuelta”, se indica en el comunicado. El Gobierno israelí manifestó su “profundo pesar” y se solidarizó con las familias de Hamami, Neutra y Daniel, así como con todas las familias que perdieron a rehenes.

El coronel Asaf Hamami tenía el puesto más alto entre los soldados que perdieron la vida el 7 de octubre de 2023, siendo líder de la Brigada Sur de la División Gaza del Ejército.

A pesar de que Hamás, catalogado como un grupo terrorista por la Unión Europea, generalmente no anticipa la devolución de los cuerpos, este domingo publicó imágenes de una bolsa blanca que incluía el nombre de Hamami y su identificación.

Antecedentes sobre la Devolución de Restos

Con la entrega de estos tres cuerpos, se eleva a 20 el total de cuerpos de rehenes que Hamás ha devuelto de los 28 que estaban bajo su custodia en la Franja de Gaza. De este modo, aún quedan 8 cuerpos de rehenes israelíes en territorio palestino.

Horas antes de la confirmación israelí, las Brigadas Ezedin al Qasam, el ala armada de Hamás, anunciaron que habían entregado “los cuerpos de tres soldados israelíes capturados” que, según mencionaron, habían sido encontrados este domingo “en uno de los túneles en el sur de la Franja de Gaza”.

El grupo islámico ha señalado que la tarea de encontrar los cuerpos ha sido “compleja y ardua” en un área devastada por el enfrentamiento.

El comunicado de Netanyahu reafirma que “Hamás debe cumplir con sus compromisos hacia los mediadores y devolver a los fallecidos” como parte de un cese al fuego. Es importante recordar que en la primera etapa del acuerdo de tregua, el 13 de octubre, Hamás liberó a sus últimos 20 rehenes vivos, pero comunicó que la entrega de los 28 cuerpos de los rehenes fallecidos se efectuaría a medida que los localizaran en zonas derrumbadas.