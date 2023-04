Israel: cuando se pierde toda perspectiva

La Liga Antidifamación (ADL) en un comunicado a The Algemeiner pidió al gobierno israelí que reconsidere la nominación de Likud MK y la ministra sin cartera May Golan como Cónsul General de Israel en Nueva York por los comentarios anteriores que ha hecho sobre los solicitantes de asilo. y su descripción de sí misma como una “orgullosa racista”.

“Los comentarios racistas de la ministra May Golan sobre los solicitantes de asilo africanos en Israel y otros son increíblemente inquietantes y generan profundas preocupaciones sobre su aptitud para servir como diplomática en cualquier lugar, y mucho menos en una ciudad tan diversa y vibrante como Nueva York”, dijo la ADL. en una declaración escrita. “Esperamos que el gobierno israelí reconsidere su posible nominación”.

El Departamento de Estado de EE. UU. también condenó el jueves los comentarios hechos por Golan, quien también dijo anteriormente que no come en restaurantes con solicitantes de asilo africanos por temor a contraer el SIDA.

“Condenaríamos ese tipo de retórica y creemos que ese tipo de lenguaje también es particularmente dañino cuando se amplifica en posiciones de liderazgo”, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, a The Algemeiner en una conferencia de prensa.

Patel dijo que el Departamento de Estado no haría comentarios sobre su acreditación como Cónsul General de Israel en Nueva York.

Golan en un comunicado en Twitter el jueves confirmó que estaba siendo considerada para el cargo de cónsul general y dijo que representaría los puntos de vista principales y trabajaría con los líderes de todas las organizaciones judías de EE. UU.

“Me siento muy halagada [sic] de ser considerada para el puesto de cónsul general de Israel en Nueva York”, escribió. “Quiero asegurarles a todos que si me nombran, representaré al 100% las políticas principales del primer ministro Netanyahu y el partido Likud al que pertenezco. Estoy completamente comprometido con la unidad del pueblo judío, y esa es exactamente la política que seguiré. Si me nombran, trabajaré con los líderes de todas las organizaciones judías, como parte del esfuerzo por fortalecer la gran asociación entre Israel y las comunidades judías estadounidenses”.

Golan tiene una larga historia de declaraciones incendiarias que, según algunos grupos liberales judíos y de defensa de Israel, podrían socavar su capacidad para desempeñar sus funciones como cónsul general de Nueva York, un enlace clave entre el Estado de Israel y una de las comunidades judías más grandes del mundo.

La oficina de Golan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Algemeiner .

David Halperin, director ejecutivo de Israel Policy Forum, una organización no partidista sin fines de lucro que apoya la solución de dos estados y que el mes pasado instó a los grupos judíos a no reunirse con el ministro de finanzas israelí Bezalel Smotrich debido a sus puntos de vista, le dijo a The Algemeiner que si bien no estaba lista para hacer la misma recomendación sobre el Golán, su nominación señala una nueva ruptura entre el gobierno de Benjamin Netanyahu y la comunidad judía estadounidense.

“Esto parece una idea suprema y, francamente, obviamente mala”, dijo Halperin. “Este es el tipo de nombramiento que haces si no te preocupan más tensiones en la comunidad judía estadounidense. Es un nombramiento que probablemente tensará aún más las relaciones con los judíos estadounidenses y no le hará ningún favor a Israel en lo que respecta a la favorabilidad de Israel entre muchos estadounidenses”.

El rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión para el Judaísmo Reformista, dijo en Twitter el jueves que el nombramiento de Golan socavaría la relación de Israel con los judíos estadounidenses.

“Necesitamos un nuevo cónsul general reflexivo, diplomático y moralmente creíble en Nueva York”, dijo en un tuit dirigido al primer ministro Netanyahu. “May Golan no es ninguno de esos. Su marca de sionismo es la antítesis de la mayoría de nuestra comunidad. Ella dañará, no ayudará a la causa de Israel”.

El Comité Judío Republicano (RJC) no respondió a la solicitud de comentarios de The Algemeiner .

Una firme defensora del controvertido paquete de reformas judiciales del gobierno de Netanyahu, en 2022 a Golan se le eliminó uno de sus videos de TikTok cuando dijo que las decisiones de la Corte Suprema de Israel sobre los solicitantes de asilo la hacían culpable de la violación de una mujer en Tel Aviv y que los israelíes el poder judicial convirtió a Israel en una “democracia falsa”.

“La palabra ‘racista’ acaba de perder todo significado para mí”, le dijo a Sean Hannity de Fox News en una entrevista de 2016. “Creo que yo, y el resto del pueblo de Israel, tenemos derecho a proteger sus hogares y sus fronteras y cuando están trayendo tantos infiltrados musulmanes solo para tratar de cambiar este país judío y hacer que la izquierda los radicales son votados en los escaños del parlamento, entonces sabes que algo anda muy mal”.