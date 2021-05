Mientras los cohetes siguen cayendo sobre el Estado de Israel y todo mundo habla del conflicto con Hamas, el concurso musical más importante, contó en su escenario con la participación de la cantante israelí Eden Alene con la canción "Set me free" teniendo una destacada participación en la semifinal, lo que le valió calificar a la final.

Como mencionamos, antes de su participación, Eden declaró que haría su mejor esfuerzo para llevar felicidad a la población israelí.

Pero no solo Eden logró alzarse entre las mejores canciones de este año, sino que además estableció un récord de la nota más alta en la historia de Eurovisión. vigente desde hace 25 añosOtros 9 países Lituania, Rusia, Suecia, Chipre, Noruega, Bélgica, Malta, Azerbaiyán y Ucrania estarán junto a Israel en la final y a los que se les agregarán, además del país local, Países Bajos y quienes pasen de ronda mañana en el segundo grupo junto a Reino Unido, Italia, España, Alemania y Francia que ya esperan.

Eden Alene nació en el barrio Katamon, de Jerusalem. Sus padres son judíos etíopes, quienes inmigraron por separado a Israel durante la Aliyah de Etiopía. Cuando tenía dos años sus padres divorciaron y, desde entonces, no ha estado en contacto con su padre.

Estudió en la Hebrew University Secondary School y en 2018 comenzó su servicio militar obligatorio, en una banda militar.

En octubre de 2017, participó en la tercera edición del reality israelí El Factor X - Israel. En la primera audición, cantó "Stone Cold" de Demi Lovato. En enero de 2018 ganó el programa.

En abril de 2018, cantó una canción de Arkadi Duchin en la ceremonia de encendido de antorcha que inicia las celebraciones del 70.º Aniversario del Establecimiento del Estado de Israel. Y en diciembre de 2018, publicó su single de debut, "Better".

En febrero de 2019, antes de la final nacional de Israel, hizo una versión de la canción "Save Your Kisses for Me" de Brotherhood of Man, que ganó Eurovision 1976.

En marzo de 2019, publicó su segundo trabajo, "When it Comes to You", el cual estuvo producido por el productor americano Julian Bunetta. El mismo año, participó en una producción israelí de Little Shop of Horrors.

En 2019, participó en la séptima edición del reality Rising Star, consiguiendo el primer puesto el 4 de febrero de 2020. Como ganadora, iba a representar a Israel en el Festival de Eurovision 2020 que habría tenido lugar en Rotterdam, Países Bajos. Sin embargo, el festival fue cancelado debido a la pandemia de COVID-19. Por esta razón, la televisión pública israelí la seleccionó internamente para representar al país en Eurovisión 2021.

