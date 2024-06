OJO ¿Viajas a Israel? IMPORTANTE toma esto en cuenta para poder entrar

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Israel exigirá un visado electrónico a los viajeros a partir del 1 de agosto

Cambian las políticas de inmigración para viajeros que quieran acceder a Israel. A partir de agosto de 2024, los visitantes de países exentos de visa tendrán la necesidad de obtener una autorización electrónica de viaje (también llamada ETA-IL) para entrar en este territorio.

Esta medida pretende facilitar el acceso de nacionales de países que cuenten con exención de visa y quieran viajar a Israel por turismo o negocio durante periodos cortos.

Una vez aprobado este permiso, el periodo de estancia será de 90 días o menos, y en ningún caso significa que el visitante pueda permanecer en Israel durante dos años.

Según informan las autoridades, la ETA-IL aprobada conserva su validez para múltiples viajes durante un periodo máximo de dos años o hasta la fecha de expiración del pasaporte del solicitante.

CÓMO SE SOLICITA

Pero, ¿qué tipo de ciudadanos pueden optar a una ETA-IL? Desde el 1 de junio del 2024, las personas titulares de pasaportes estadounidenses y alemanes podrán presentar su solicitud de forma voluntaria y libre de tasas.

El 1 de julio de 2024, el sistema se abrirá a otros ciudadanos provenientes de países que no requieran una visa B-2 para Israel

Se recomienda realizar este trámite al menos 72 horas antes de la fecha prevista de entrada en Israel. Esta gestión tendrá un coste de 25 NIS (algo menos de siete dólares estadounidenses y euros), aunque el uso del sistema ETA-IL será gratuito durante la fase piloto.

No obstante, la aprobación de la ETA-IL no es una garantía absoluta de acceso a Israel. Al llegar a la frontera, cada visitante deberá pasar por el control fronterizo, en el que un responsable puede rechazar su entrada.

Se debe matizar que esta medida se trata de una modificación en el sistema de autorizaciones para visitantes impulsada por Israel.

