Israel frustra intento de asesinato del ministro ultraderechista de Seguridad; desmantela célula de Hamás

Itamar Ben Gvir iba a ser víctima de un ataque con drones por parte de milicianos de Cisjordania ocupada; el funcionario es un colono y líder del partido supremacista Poder Judío que ha sido condenado ocho veces por diversos delitos Por:
- - Fuente: Oliva Noticias | Visto 170 veces
Las autoridades israelíes desmantelaron en las últimas semanas una presunta célula del grupo islamista Hamás que planeaba asesinar al ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, recogen este miércoles varios medios israelíes.
La célula estaba compuesta de milicianos de Cisjordania dirigidos por los líderes de Hamás en Turquía.
Según la versión de las autoridades, recogida por periódicos como Haaretz o The Times of Israel, los milicianos planeaban utilizar drones con explosivos para asesinar a Ben Gvir.
Los drones fueron requisados tras el arresto de los sospechosos, que tenían su base en la localidad palestina de Hebrón, en el sur de Cisjordania ocupada
El propio Ben Gvir, uno de los máximos exponentes de la ultraderecha israelí (que defiende la anexión de Cisjordania ocupada y la expulsión de los palestinos) dio las gracias en sus redes sociales a la agencia interior de inteligencia israelí, el Shin Bet, por frustrar los planes de los milicianos.
“Los terroristas capturados podrán ahora conocer de cerca las condiciones de los terroristas en nuestras cárceles”, dijo el ministro, responsable del servicio de prisiones israelí, donde ONG han documentado abusos y torturas contra los detenidos palestinos.
Ben Gvir, colono que reside en Cisjordania y líder del partido supremacista Poder Judío, ha sido condenado ocho veces por delitos que incluyen racismo, vandalismo y apoyo a una organización terrorista. De formación abogado, se labró un nombre defendiendo a judíos extremistas acusados de ataques violentos contra palestinos.
Ben Gvir abogó en numerosas ocasiones por matar de hambre a los gazatíes, insistiendo en que mientras haya rehenes israelíes no debe entrar agua ni alimento en Gaza.
Además, ha repetido que la actual guerra es una “oportunidad histórica” para volver a ocupar la Franja, en referencia a las colonias israelíes que existieron allí hasta que Israel las desmanteló en 2005.

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
Emiratos Árabes advierte que la anexión de Cisjordania sería...
Miles de manifestantes frente a la residencia de Netanyahu e...
Un sobreviviente del cautiverio de Hamás, Or Levy, se reúne ...
Horror inconcebible: padre muere ante los ojos de sus hijos ...