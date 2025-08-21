Israel inicia los primeros pasos de la operación para tomar la ciudad de Gaza

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el miércoles el inicio de una operación para tomar el control de la ciudad de Gaza.

“Hemos comenzado las operaciones preliminares y las primeras etapas del ataque a la ciudad de Gaza, y las fuerzas de las FDI ya controlan las afueras de la ciudad”, declaró el general de brigada Effie Defrin, portavoz militar de Israel, en una rueda de prensa.

“El Nahal y la 7.ª Brigada, bajo el mando de la 99.ª División, operan sobre el terreno en la zona de Zeitoun, en las afueras de la ciudad de Gaza”.

Añadió que la maniobra ya había logrado algunos objetivos, afirmando que “en los últimos días, nuestras tropas localizaron un túnel subterráneo con armas dentro de la ciudad de Gaza”.

Defrin añadió que, junto con el asalto militar, Israel también estaba trabajando para establecer una iniciativa humanitaria, señalando la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), una unidad oficial israelí encargada de coordinar y facilitar las iniciativas humanitarias en Cisjordania.

También se estaban estableciendo nuevos centros de distribución de ayuda, afirmó, como parte de una estrategia que rompería la dependencia de la población del grupo terrorista Hamás, y añadió que las Fuerzas de Defensa de Israel advertirían a los civiles de la zona y les permitirían evacuar.

La ciudad de Gaza, ubicada al norte de la Franja, es la ciudad más grande del enclave, con una población estimada de 823.000 habitantes según World Population Review, aunque esta cifra no considera las fluctuaciones durante la guerra.

Como parte de la operación, Israel convocó a unos 60.000 reservistas antes de ampliar su presencia en Gaza.

En una publicación en X, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que las nuevas órdenes de reserva se emitieron la mañana del 20 de agosto, mientras que otros 20.000 reservistas vieron extendido su servicio como parte de la siguiente fase de la Operación Carros de Gedeón.

La operación lleva el nombre del guerrero bíblico Gedeón, quien, según el Libro de los Jueces, condujo a los israelitas a la victoria sobre el ejército madianita con tan solo 300 hombres.

También el miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó acortar los plazos para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás, según una publicación en X de la cuenta oficial del primer ministro de Israel, pero aún no se han dado detalles.

Está prevista una reunión del gabinete de guerra para el jueves para debatir los planes para tomar la ciudad de Gaza, según informa Israel Hayom.

El jueves, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, volvió a pedir un alto el fuego inmediato en Gaza, tras el anuncio de que Israel había dado los primeros pasos para tomar el control de la ciudad de Gaza.

“Es vital alcanzar de inmediato un alto el fuego en Gaza”, necesario “para evitar la muerte y la destrucción que una operación militar contra la ciudad de Gaza causaría inevitablemente”, declaró Guterres desde Tokio, según Reuters.

Guterres exigió la liberación incondicional de los rehenes retenidos por Hamás e instó a Israel a revertir la decisión de ampliar la construcción de asentamientos en Cisjordania, territorio que Israel denomina Judea y Samaria.

El plan de asentamientos israelí, que separaría Cisjordania de Jerusalén Este, se anunció la semana pasada y recibió el visto bueno final de una comisión de planificación del Ministerio de Defensa el miércoles.

A principios de esta semana, mediadores árabes y Hamás declararon que los líderes del grupo terrorista habían acordado un alto el fuego, aunque en el pasado se habían hecho anuncios similares que no condujeron a una tregua duradera.

Catar anunció la medida y afirmó estar a la espera de una respuesta israelí.

El alto el fuego tendría una duración de 60 días, ya que se intercambiará un número indeterminado de prisioneros y rehenes, además del reposicionamiento de las fuerzas israelíes y el aumento de la ayuda humanitaria que llega a Gaza, según el portavoz de Asuntos Exteriores de Catar, Majed bin Mohammed Al Ansari.

La guerra en Gaza se ha prolongado desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel, matando a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y capturando a 251 rehenes.

El grupo terrorista aún mantiene 50 rehenes. El gobierno israelí cree que 20 de ellos siguen con vida.

El Ministerio de Salud, controlado por Hamás, declaró el 18 de agosto vía Telegram que más de 62.000 personas han muerto desde el inicio de la guerra. El ministerio no distingue entre civiles y combatientes en estas cifras de bajas, y The Epoch Times no puede verificar su exactitud.