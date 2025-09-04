Israel lanza un satélite para ampliar su vigilancia en todo Oriente Medio

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Israel ha lanzado un nuevo satélite espía que funcionarios de defensa describieron como una piedra angular estratégica, afirmando que fortalecerá su capacidad de vigilancia en Oriente Medio en los próximos años.

Funcionarios militares y el ministro de Defensa, Israel Katz, declararon el miércoles que el satélite, lanzado el martes por la noche, mejorará la capacidad de Israel para recopilar imágenes como las 12.000 obtenidas sobre Irán durante la guerra de 12 días a principios de este año.

“Este es también un mensaje para todos nuestros enemigos, dondequiera que estén: los vigilamos en todo momento y en todas las situaciones”, declaró Katz en una publicación en X.

Además de monitorear a Irán, Israel adquiere capacidad de reconocimiento en otras partes de Oriente Medio mientras libra lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha llamado una “guerra de siete frentes”, con fuerzas israelíes atacando objetivos en Líbano, Siria, Yemen e Irak durante los 23 meses de guerra en Gaza.

El general Amir Baram afirmó que el satélite, llamado Ofek 19, formaba parte de un esfuerzo más amplio para mantener una vigilancia constante y simultánea de cualquier punto del Medio Oriente.

El programa espacial israelí, con décadas de antigüedad, ha ampliado su flota con varios lanzamientos de satélites en los últimos años y es una de las pocas naciones del mundo con capacidades de monitoreo y recopilación de inteligencia de alta resolución.

La industria aeroespacial y de defensa es un pilar de la economía israelí, y el fabricante del satélite, Israel Aerospace Industries, construye y vende satélites, sistemas de misiles, drones y aeronaves a Israel, así como a países de Europa, Asia y Norteamérica.

El ejército israelí no especificó desde dónde se lanzó el satélite el martes por la noche.