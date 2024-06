Israel muestra datos sobre la tragedia en Rafah

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Contra Almirante Daniel Hagari, publicó este martes datos precisos relativos a los eventos del domingo por la noche en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, que terminaron con decenas de palestinos muertos. Según Hamas, se trató de 45, pero la lista publicada por Al Fatah daba solamente 25 nombres, según informó en su cuenta de Telegram Abu Ali, que hace un seguimiento cercano de las redes sociales palestinas.

Los puntos principales de las revelaciones del portavoz militar:

1) El ataque israelí a dos jefes terroristas eliminados, no fue realizado en la zona humanitaria tal cual alegó Hamas, sino contra un punto ubicado a 1,7 kms de allí.

2) Las municiones utilizadas no podrían haber desatado un incendio de la envergadura que hubo. Menciona la posibilidad que armas de Hamas hayan sido la explicación-

3) Muy cerca del lugar había cohetes y lanzacohetes, lo cual confirma el uso de la zona por parte de Hamas.

Este fue el comunicado de Hagari:

“El domingo, eliminamos a importantes terroristas de Hamas en un ataque puntual a una estructura cerrada usada por Hamas en Rafah.

El ataque se basó en información precisa de Inteligencia que indicaba que esos terroristas, que eran responsables de orquestar y ejecutar atentados terroristas contra israelíes, estaban reunidos dentro de esa estructura específica que fue la que atacamos. Esos terroristas eran responsables por la muerte de israelíes y estaban comandando en forma activa opertivos en los que podrían haber matado más. Sus muertes, salvaron vidas.

Tristemente, luego del ataque, debido a circunstancias impredecibles, estalló un incedio que trágicamente cobró la vida de civiles gazatíes que se hallaban en las inmediaciones.

A pesar de nuestros esfuerzos por garantizar el mínimo de bajas civiles, estalló ese incendio, inesperado y no intencional.

Este fue un incidente devastador que no esperábamos.

Estamos investigando qué causó el incendio que resultó en la trágica perdida de vidas. La investigación está en curso . Y ahora compartiré los hechos que hemos recabado hasta ahora”.

Hagari mostró una imagen captada por la Inteligencia aérea de la zona atacada, en la que estaba señalada la estructura atacada y dejó en claro que tal cual se nota en la imagen, no había allí ninguna tienda de campaña cerca.

“Contrariamente a diversos informes, llevamos a cabo el ataque fuera del área que nosotros designamos como humanitaria a la que exhortamos a los civiles que evacúen”, aseguró. “Nuestro ataque fue a más de un kilómetro y medio de la zona humanitaria Al Mawasi,lo que llamamos la zona segura”.

Acto seguido mostró un mapa en el que se ve el sitio en el que Hamas alega que Israel atacó y el punto verdadero en el que Israel sostiene fue el ataque: fuera de la zona humanitaria.

Y el video del ataque a la estructura puntual en la que se hallaban los jefes terroristas,asegurando que la inteligencia aérea hacía un seguimiento constante de la zona, para garantizarse que no hubiera problemas inesperados.

Luego se refirió a las municiones utilizadas, desmintiendo lo alegado por Hamas sobre el uso de bombas de una tonelada cada una. “Usamos dos municiones con pequeños cabezales apropiados para este blanco buscado, 17 kilos de explosivos. Se trata de las municiones más pequeñas que pueden usar nuestros aviones”.

Reiteró que luego del impacto,estalló el incendio “por razones que aún están siendo investigadas”.

Y aquí llegó un punto clave:”Nuestras municiones, solas, no podrían haber encendido un incendio de esa envergadura”, recalcó.

Y aquí entra claramente en el escenario la aparente responsabilidad de Hamas en lo sucedido.

“Estamos analizando todas las posibilidades, incluyendo la opción que armas almacenadas en una estructura cerca de nuestro blanco, de las que no teníamos conocimiento, puedan haber encendido el fuego a raíz del ataque”, señaló Hagari. O sea, que alguna esquirla de los explosivos usados para matar a los terroristas, haya pegado en el depósito de armas en cuestión, del que Israel no sabía, y que eso haya causado explosiones que fueron la causa del incendio a 1.7 kms del lugar.

Al respecto el portavoz militar recalcó que Hamas opera en esa zona desde el 7 de octubre.

Mostró una imagen de satélite en la que se ve que a 43 metros de la estructura atacada por Israel , en la que fueron eliminados los jefes terroristas, hay lanzadores de cohetes.

Hagari fue terminante: “Hamas disparó cohetes desde estos lanzadores , contra Israel , durante la masacre del 7de octubre”

Y agregó dos elementos, refiriéndose primero a un video filmado por gazatíes en la noche del ataque, que ha circulado en las redes sociales, en el que aparentemente se captan explosiones secundarias “Eso indicaría que podía haber armas en la zona”, dijo Hagari. La referencia es al video que aparece aquí abajo.

"#Rafah massacre": Once again #Hamas rockets kill dozens

Hamas MOH reported 45 killed in Rafah. #IDF said it targeted Hamas leaders with precise munitions, surprised by amount of casualties

Watch Gazan refugee claim Hamas Jeep with weapons hit, see secondary explosions (00:29) pic.twitter.com/ohzMJRmTQO

— AbuAliEnglish (@AbuAliEnglishB1) May 27, 2024