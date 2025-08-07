Israel Netanyahu media entre Trump y Putin en medio de temores de escalada

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En una silenciosa pero significativa intervención diplomática, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu estaría desempeñando un papel clave para frenar la creciente tensión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. Así lo revelaron fuentes cercanas al mandatario israelí al medio público Kan.

De acuerdo con el informe, Netanyahu ha sostenido varias conversaciones telefónicas con Putin, algunas de ellas difundidas públicamente, mientras que otras se han mantenido bajo total confidencialidad. El objetivo sería evitar un deterioro mayor en las relaciones entre Washington y Moscú, en un contexto de alta inestabilidad global.

La información se da a conocer pocos días después de una advertencia de alto calibre por parte de Trump, quien ordenó el reposicionamiento de dos submarinos nucleares estadounidenses como respuesta a lo que calificó de “declaraciones altamente provocativas” del exmandatario ruso Dmitry Medvedev. Medvedev había insinuado la posibilidad de un enfrentamiento cibernético a gran escala.

En un intento por forzar el diálogo, Trump también anunció que su enviado especial, Steve Witkoff, viajará a Rusia esta semana con la misión de negociar un alto el fuego en el conflicto con Ucrania. El presidente norteamericano endureció su postura al acortar drásticamente el plazo de acción que había dado al Kremlin: de 50 días a solo 10. Ese ultimátum vence este viernes.

Netanyahu, un canal de comunicación no oficial

No es la primera vez que Netanyahu ejerce como puente entre potencias enfrentadas. Su relación personal tanto con Putin como con Trump le otorga una posición singular que Israel busca aprovechar para contener un posible deterioro geopolítico con consecuencias impredecibles.

l gobierno israelí no ha emitido comentarios oficiales, pero fuentes diplomáticas destacan que este tipo de gestiones discretas se enmarcan en la estrategia de Netanyahu para posicionarse como figura clave en la diplomacia internacional.