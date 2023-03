Israel neutraliza a los asesinos de 2 jóvenes

FDI: Las fuerzas de seguridad operaron en el campamento de Jenin y neutralizaron a quien se identifica como el responsable de llevar a cabo el ataque con disparos en Huwara en el que murieron dos israelíes; Paralelamente, en la ciudad de Nablus, los soldados detuvieron a dos de los hijos del sospechoso buscado sospechosos de ayudar en el ataque terrorista.

Tras una operación conjunta entre las FDI, las fuerzas policiales de “Yamam”, la ISA y las fuerzas de la Policía Fronteriza de Israel en el campamento de Jenin, el sospechoso buscado Abd al-Fattah Hussein Ibrahim Gharusha, un agente terrorista de Hamas, fue neutralizado hace poco tiempo. Se sospechaba que el sospechoso buscado llevó a cabo el ataque con disparos en la ciudad de Huwara el 26 de febrero de 2023, en el que fueron asesinados el Sargento Primero de las FDI Hillel Menahim Yaniv y su hermano Yagel Yaakov Yaniv.

Las fuerzas utilizaron misiles disparados desde el hombro y medios adicionales hacia la residencia en la que estaba atrincherado el sospechoso buscado.

Durante la actividad, sospechosos armados dispararon fuertemente contra las fuerzas, quienes respondieron con fuego real. Se identificó un golpe. Entre los demás hechos, se identificó a sospechosos armados que desde una ambulancia dispararon con fuego real contra los soldados y utilizaron el vehículo como escudo.

Además, se lanzaron artefactos y bloques explosivos contra las fuerzas y se generaron múltiples disturbios violentos en la zona. Las fuerzas respondieron con medios de dispersión de disturbios y fuego real. Se identificó un golpe. Dos drones cayeron durante la actividad, que está siendo investigada.

Paralelamente, los soldados de las FDI operaron en la ciudad de Nablus y detuvieron a dos hijos del sospechoso buscado, sospechosos de ayudar y planificar el ataque terrorista. Ambos fueron trasladados a las fuerzas de seguridad para ser interrogados más a fondo.

Se adjuntan fotos de la actividad: https://IDFANC.activetrail. biz/ANC07032023938469523

IDF: Security forces operated in the Jenin Camp and killed the individual suspected of carrying out the shooting attack in Huwara in which two Israelis were killed; In parallel in the city of Nablus, the soldiers apprehended two of the wanted suspect’s sons suspected of assisting in the terror attack

Following a joint operation between IDF, “Yamam” police forces, ISA, and Israel Border Police forces in the Jenin Camp, the wanted suspect Abd al-Fattah Hussein Ibrahim Gharusha, a Hamas terrorist operative, was neutralized a short while ago. The wanted suspect was suspected of carrying out the shooting attack in the town of Huwara on 26th February 2023, in which IDF Staff Sergeant Hillel Menahim Yaniv and his brother Yagel Yaakov Yaniv were murdered.

The forces used shoulder-fired missiles and additional means toward the residence in which the wanted suspect was barricaded.

During the activity, armed suspects fired heavily toward the forces, who responded with live fire. A hit was identified. Among the other events, armed suspects were identified opening live fire towards the soldiers from an ambulance, and used the vehicle as a shield.

Furthermore, explosive devices and blocks were hurled at the forces and multiple violent riots were instigated in the area. The forces responded with riot dispersal means and live fire. A hit was identified. Two drones fell during the activity, which is being investigated.

In parallel, IDF soldiers operated in the city of Nablus and apprehended two sons of the wanted suspect, who are suspected of aiding and planning in the terror attack. Both were transferred to security forces for further questioning.