Israel ocupa el segundo puesto como el país más feliz para los menores de 30 años a pesar de la reciente crisis

Israel se ha clasificado como el segundo país más feliz del mundo para los menores de 30 años, según el Índice The Spectator. Este reconocimiento se produce a pesar de que la nación enfrenta desafíos importantes, incluidas las tragedias del 7 de octubre, una guerra en curso, ataques constantes con cohetes y terrorismo, y la continua situación de los rehenes desaparecidos. La resiliencia de la juventud de Israel frente a la adversidad resalta su optimismo y fortaleza durante un momento de dificultad nacional.

¿Cuáles son los factores específicos que contribuyen a la felicidad de los jóvenes en Israel

Los factores que contribuyen a la felicidad de los jóvenes en Israel son:

– **Sentido de comunidad y apoyo social**: Un 95% de los israelíes confía en alguien para apoyo emocional, lo que fomenta un fuerte sentido de pertenencia y seguridad[1][2].

– **Relaciones significativas**: La calidad de las relaciones interpersonales es crucial; estudios demuestran que estas son más determinantes para la felicidad que la riqueza material[1].

– **Emoción y dinamismo**: Muchos jóvenes prefieren una vida emocionante y activa, lo que les proporciona satisfacción y un sentido de propósito[1].

– **Resiliencia colectiva**: La capacidad de enfrentar adversidades juntos ha fortalecido el bienestar emocional, especialmente tras eventos traumáticos recientes[1].

Referencias:

[1] How Israel ranks among the happiest nations despite constant turmoil – opinion https://www.jpost.com/opinion/ article-811592