Israel participa con cuatro filmes en la edición 27 del Festival MIX

El director israelí Nitzan Gilady, de visita en México estará presentando las proyecciones de su película En la cama.

Los filmes israelíes En la cama, Yo no soy un error, El Nadador y Señal débil serán parte de la programación de la edición 27 del Festival MIX México – Cine y Diversidad Sexual que se lleva a cabo desde este 7 de junio en la Ciudad de México.

El Estado de Israel se ha convertido en un participante regular, siendo incluso en su edición 25 -llevada a cabo en 2021- el país invitado de honor, de este encuentro que exhibe películas mexicanas e internacionales de cine LGBT+ narrativo y experimental sobre género, discriminación y política sexual.

Los filmes que representarán a Israel en esta ocasión son:

En la cama (In Bed) [2022] de Nitzan Gilady.

Guy y su mejor amiga Joy disfrutan al máximo del desfile del orgullo gay, lo que se ve abruptamente interrumpido por un tiroteo. Huyendo de la escena hacia la seguridad de la casa de Guy, reciben a un compañero del desfile, Dan, quien parece conmocionado. Con el tirador aún a la fuga, entran en una noche llena de placer, sustancias y paranoia.

Nitzan Gilady es un cineasta yemení-israelí que vive en Tel Aviv. Director, productor y guionista de documentales como Jerusalem is Proud to Present, y The Last Enemy. Su ópera prima, Wedding Doll, se estrenó en el Festival de Toronto 2015, ganó tres premios en el Festival de Cine de Jerusalén y dos premios de la Academia Israelí.

Funciones: Domingo 11 de junio, 18:00 hrs. / lunes 12 de junio en Cinépolis Diana con la presencia del director.

Yo no soy un error (I was not born a mistake) [2019] de Rachel Rusinek y Eyal Ben-Moshe.

Documental que cuenta la historia de Yiscah Smith, quien vivía como un hombre casado ultraortodoxo con seis hijos y fuertes lazos en la comunidad antes de declararse homosexual y dejar Israel. En Estados Unidos, Smith pasó por una transición de género y tomó su nombre actual. Veinte años después regresó a Israel para estar cerca de su familia y su herencia, convirtiéndose en educadora religiosa y mentora espiritual que ayuda a sus clientes en sus propios caminos de conciencia y autodescubrimiento.

Rachel Rusinek y Eyal Ben-Moshe esperan que puedan seguir creándose películas como ésta en Israel. Mejor Película Documental PIFF2020- Festival Internacional de Cine Polaco.

Funciones: Jueves 15 de junio, 18:30 hrs. en Centro Cultural Universitario (CCU) / Domingo 25 de junio en Cineteca Nacional y 18:30 hrs. Centro Cultural Universitario (CCU).

El Nadador (The Swimmer) [2021] de Adam Kalderón.

Speedos, agua, deseo… y sólo una entrada a los Juegos Olímpicos. Erez, una estrella en ascenso de la natación, llega a un campamento de entrenamiento, donde quien gane la competencia obtiene un lugar a la justa deportiva. Allí conoce al talentoso Nevo. Sin embargo, su entrenador no cree en la amistad entre competidores. Advertido de mantenerse alejado de Nevo, Erez se siente demasiado atraído por él. Entre prácticas, intenta actuar según sus sentimientos y comprende que ganar una medalla es menos importante que ganarse el corazón de Nevo.

Adam Kalderón es un director y guionista. Nacido en el Kibbutz Be’eri en 1981. Su primer largometraje ganó el premio a la Mejor Película Independiente en el Festival de Cine de Jerusalén de 2014, fue nominado a los premios de la Academia Israelí y se proyectó en numerosos festivales de todo el mundo.

Funciones: Domingo 11 de junio, 21:00 hrs. en Cinépolis Diana / Jueves 15 de junio Cineteca Nacional

Señal débil (Soft sign) [2022] de Victoria Uchitel.

Natalie, inmigrante rusa, y su amigo Amir, director palestino, se dedican al arte, la identidad y la sexualidad. Mientras trabajan en un reportaje de televisión sobre las próximas elecciones de 1996, dos jóvenes rusos ofrecen una nueva perspectiva a medida que surgen las posibilidades.

Victoria Uchitel es una editora y directora de cine nacida en la antigua URSS, reside y trabaja en Israel, con Maestría en Filosofía y en Estudios de Cine y Televisión.

Funciones: Jueves 22 de junio, 16:00 hrs. en el Museo del Chopo / Domingo 25 de junio en Cineteca Nacional / Jueves 29 de junio, 18:30 hrs. en Museo del Chopo

El Estado de Israel promueve la diversidad como un pilar para garantizar un mundo donde todas las personas, sin excepción alguna, sean merecedoras del respeto de sus derechos humanos y puedan alcanzar con la frente en alto la realización de sus metas. La diversidad fortalece, la inclusión une y el compromiso es seguir trabajando por espacios de desarrollo como el Festival MIX, en el que todas y todos son bienvenidos.