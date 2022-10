El primer ministro israelí, Yair Lapid, rechazó el jueves los cambios libaneses en un acuerdo sobre la frontera marítima propuesto por Estados Unidos, informa Anadolu News Agency.

“Lapid dejó claro que no comprometerá la seguridad y los intereses económicos de Israel, incluso si eso significa que no habrá un acuerdo pronto”, citó una fuente informada israelí a Lapid en declaraciones citadas por el diario The Jerusalem Post.

Dijo que Israel “extraerá gas de la plataforma de Karish en el momento en que sea posible”.

El primer ministro israelí también advirtió al grupo libanés Hezbolá de que no debe llevar a cabo ningún ataque en el disputado yacimiento de Karish.

“Las negociaciones sobre la línea marítima se detendrán inmediatamente y [el líder de Hezbolá] Hassan Nasrallah tendrá que explicar a los ciudadanos del Líbano por qué no tienen una plataforma de gas y un futuro económico”, dijo.

La semana pasada, Israel recibió una propuesta de Estados Unidos para un acuerdo de demarcación de la frontera marítima con Líbano.

Líbano e Israel han estado enfrascados en una disputa por una zona marítima de 860 kilómetros cuadrados (332 millas cuadradas), según los mapas enviados por ambos países a la ONU en 2011.

La zona es rica en gas natural y petróleo. A partir de 2020, se han celebrado cinco sesiones de negociaciones indirectas sobre la cuestión bajo el patrocinio de la ONU y la mediación de Estados Unidos, y la última ronda se celebrará en mayo de 2021.