Israel recuperó los cuerpos de otros dos secuestrados por Hamas

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

IDF: Las FDI recuperaron el cuerpo del rehén fallecido Ilan Weiss, así como hallazgos relacionados con otro rehén fallecido cuyo nombre aún no ha sido autorizado para publicación

El cuerpo de Ilan Weiss fue recuperado de la Franja de Gaza en una operación de las FDI, junto con hallazgos vinculados a otro rehén fallecido, cuyo nombre aún no ha sido autorizado para publicación.

De acuerdo con el comunicado militar, Weiss perdió la vida el 7 de octubre durante el asalto al kibutz, donde formaba parte del equipo de respuesta a emergencias. The Times of Israel detalló que su esposa Shiri y su hija Noga también fueron secuestradas y permanecieron cautivas hasta noviembre de 2023, cuando recuperaron la libertad como parte del acuerdo de liberación de rehenes y una tregua temporal.

El reporte de hoy informa que la compleja operación de rescate fue llevada a cabo por tropas de las FDI del Comando Sur, en coordinación con la Dirección de Inteligencia de las FDI, el ISA y otras fuerzas especiales. La operación fue posible gracias a información precisa del Cuartel General de Rehenes y Desaparecidos, la Dirección de Inteligencia y el ISA

En su momento el IDF INFORMO “Las fuerzas especiales han localizado con éxito a los rehenes en Gaza, asistidas por inteligencia obtenida de militantes capturados e interrogados. Esta operación siguió a un prolongado esfuerzo de inteligencia.”

Ilan Weiss, miembro del Kibutz Be’eri, fue brutalmente asesinado y secuestrado de su hogar por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023. Tenía 55 años al momento de su muerte. Tras su secuestro, su esposa, Shiri, y su hija, Noga, también fueron secuestradas y luego liberadas como parte del acuerdo previo de liberación de rehenes en noviembre de 2023.

Tras un proceso de identificación realizado en el Centro Nacional de Medicina Forense, junto con la Policía de Israel, el Cuartel General de Rehenes y Personas Desaparecidas en la Dirección de Personal notificó a su familia y a la comunidad de Be’eri.

El proceso de identificación del rehén fallecido adicional en el Centro Nacional de Medicina Forense aún está en curso. El Cuartel General de Rehenes y Personas Desaparecidas ha notificado a la familia.

Las FDI y el ISA extienden sus condolencias a las familias y continuarán con todos los esfuerzos posibles para traer a todos los rehenes a casa.

Netanyahu: “Ilan Weiss fue un héroe; no descansaremos hasta que todos los rehenes regresen”

El primer ministro Benjamin Netanyahu conmemoró al soldado caído Ilan Weiss, declarando su heroísmo durante los esfuerzos para proteger el kibutz. Reiteró el compromiso continuo para asegurar el regreso de todos los rehenes y fallecidos.

FDI: Continúa la identificación de un rehén adicional, familia notificada

Las FDI anunciaron que la familia del rehén adicional aún no nombrado ha sido informada, confirmando su regreso junto a Ilan Weiss. La operación involucró esfuerzos combinados de varias unidades de inteligencia militar.

Herzog: “Ilan Weiss mostró valor y nobleza en la lucha contra terroristas”

El presidente Isaac Herzog reflexionó sobre el regreso de Ilan Weiss, destacando la profunda tristeza junto con la seguridad que brinda su valentía contra los terroristas. Prometió continuar los esfuerzos para recuperar a todos los rehenes retenidos por los perpetradores.

Kibutz Beeri: Soldado caído Ilan Weiss regresó a Israel

El kibutz Beeri anunció que el soldado caído Ilan Weiss ha sido devuelto desde Gaza, donde luchó valientemente en octubre