Nassau, abril 29, 2022

El Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de Israel en México acreditada en Bahamas, Nadav Goren, realizó una visita oficial de trabajo en Bahamas del 24 al 27 de abril, misma que fungió como seguimiento a la primera visita oficial del Embajador de Israel en México acreditado en Bahamas, Zvi Tal, en noviembre de 2021.

El diplomático israelí, acompañado del Cónsul Honorario de Israel en Bahamas, Arthur Seligman, se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellos la recién designada Directora General, Rhoda Jackson; así como con el Subsecretario de Relaciones Exteriores y Jefe de Relaciones Internacionales, Eugene Newry. Como un medio para reforzar aún más los lazos bilaterales, durante la reunión se acordó establecer una agenda común. Además, Nadav Goren informó al equipo del Ministerio sobre las diversas actividades que Israel ha iniciado en Bahamas en diferentes áreas como: preparación para huracanes, gestión del agua, educación, agricultura y capacitación.

Además, durante la visita el Jefe de Misión Adjunto mantuvo reuniones con funcionarios gubernamentales como el Ministro de Salud y Bienestar, Michael Darville; el Ministro de Agricultura, Recursos Marinos y Asuntos Insulares Familiares, Clay Sweeting; el Secretario Permanente del Ministerio de Preparación, Manejo y Reconstrucción de Desastres (NEMA), Carl Francis Smith; y la Directora de Comercio del Ministerio de Asuntos Económicos, Brickell Pinde.

En el contexto de la pandemia del COVID-19 y la necesidad de diversificar la economía del país, Israel y Bahamas determinaron enfocar los esfuerzos en tres vertientes: salud, agricultura y prevención para emergencias.

Además, viajó a la Isla Gran Bahama y visitó la comunidad de Eight Mile Rock, donde la Embajada de Israel, en colaboración con MASHAV, IsraAID y el Gobierno de Bahamas, instala ventanas resistentes a huracanes en beneficio de la comunidad, como medida para estar preparados ante futuros desastres. Este centro tiene como objetivo ofrecer un refugio de emergencia a las 14,200 personas en West Grand Bahama y fortalecer la resiliencia de las poblaciones vulnerables.

Esta visita oficial es un resultado tangible de las sólidas relaciones bilaterales entre el Estado de Israel y Bahamas, por lo que la Embajada de Israel y sus socios continuarán el trabajo conjunto con las comunidades locales en para promover un futuro seguro y próspero, a la par que se fortalecen los lazos de amistad entre ambos países y entre los pueblos.



Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de Israel, Nadav Goren con la Directora General, Rhoda Jackson; Under Secretary, Eugene Newry; Foreign Service Officer, Angelika Hillebrandt; and Honorary Consul of Israel in The Bahamas, Arthur Seligman,.



Reunión con líderes evangélicos de Nassau.

Visita a la comunidad de Eight Mile Rock en Grand Bahama, donde la Embajada de Israel colabora en proyectos humanitarios con MASHAV, IsraAID y el Gobierno de Bahamas.

Estudiantes de la comunidad Eight Mile Rock en Grand Bahama.

Con el Secretario Permanente del Ministerio de Preparación, Manejo y Reconstrucción de Desastres (NEMA), Carl Francis Smith, y su equipo.

Con Ministro de Agricultura, Recursos Marinos y Asuntos Insulares Familiares, Clay Sweeting.