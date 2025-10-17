Israel y Hamás se culpan mutuamente por las violaciones de la tregua

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Israel dijo el jueves que se estaba preparando para la reapertura del cruce de Rafah de Gaza con Egipto para permitir la entrada y salida de palestinos, pero no fijó una fecha mientras intercambiaba culpas con Hamás por las violaciones de un cese del fuego mediado por Estados Unidos. Una disputa sobre la devolución de los cuerpos de los rehenes retenidos por Hamás amenaza con descarrilar la tregua y otros elementos no resueltos del plan, incluido el desarme de los militantes y el futuro gobierno de Gaza.

El portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo a los periodistas que Israel seguía comprometido con el acuerdo y continuaba cumpliendo con sus obligaciones, exigiendo a Hamás que devolviera los cuerpos de los 19 rehenes fallecidos que no había entregado.La facción islamista entregó 10 cadáveres, pero Israel dijo que uno de ellos no era el de un rehén.Hamás dijo que seguía comprometido con el acuerdo de Gaza y con la entrega de todos los cuerpos restantes de los rehenes, pero que devolver los restos podría llevar tiempo ya que algunos fueron enterrados en túneles destruidos por Israel y otros estaban bajo las ruinas de edificios que Israel había bombardeado.

Israel y Hamás se culpan mutuamente

El ala armada de Hamás dijo que la entrega de más cadáveres en Gaza, reducida a vastas extensiones de escombros por la guerra, requeriría la admisión de maquinaria pesada y equipos de excavación en el enclave palestino bloqueado por Israel.

El jueves, un alto funcionario de Hamás acusó a Israel de violar el alto el fuego al matar al menos a 24 personas en tiroteos desde el viernes, y dijo que una lista de tales violaciones fue entregada a los mediadores. “El Estado ocupante trabaja día y noche para socavar el acuerdo mediante sus violaciones sobre el terreno”.

El ejército israelí no respondió de inmediato a la acusación de violación del alto el fuego. Anteriormente, afirmó que algunos palestinos ignoraron las advertencias de no acercarse a las posiciones israelíes de alto el fuego y que las tropas “abrieron fuego para eliminar la amenaza”.

Después de que las autoridades sanitarias locales dijeron que un ataque aéreo israelí en Khan Younis, en el sur de Gaza, mató a dos personas, el ejército israelí dijo que sus fuerzas dispararon contra varios individuos que emergieron de un túnel y se acercaron a las tropas, describiéndolos como una amenaza inmediata.