Israel y el Líbano anunciaron que llegaron a un acuerdo mediado por Estados Unidos sobre la delimitación de sus aguas económicas en el Mar Mediterráneo el martes.

El primer ministro Yair Lapid dijo que el acuerdo es “un logro histórico que fortalecerá la seguridad israelí, aportará miles de millones a la economía de Israel y garantizará la estabilidad en la frontera norte”.

La oficina del presidente libanés, Michel Aoun, dijo que “la versión final de la oferta satisface al Líbano, cumple con sus demandas y preserva sus derechos sobre sus recursos naturales”.

Hezbolá, un miembro del gobierno del Líbano y un grupo terrorista respaldado por Irán empeñado en la destrucción de Israel, también aceptó el acuerdo, dijo a Reuters un funcionario del gobierno libanés y funcionario cercano a Hezbolá. La aprobación se produjo después de meses de amenazas de la organización terrorista.

Técnicamente, cada parte llegó a un acuerdo con los EE. UU., porque Beirut se negó a negociar o firmar un acuerdo con Jerusalén.

Poco más de una semana después de que el enviado de energía de EE. UU., Amos Hochstein, presentara un borrador del acuerdo, y el consiguiente vaivén de ajustes y demandas de Beirut y Jerusalén, las partes aceptaron una versión final.



El presidente de Líbano, Michel Aoun, se reúne con el asesor principal de EE. UU. para la seguridad energética, Amos Hochstein, en el palacio presidencial de Baabda, Líbano, el 9 de septiembre de 2022. (Foto: DALATI NOHRA/FOLLETO VÍA REUTERS)

Lapid convocó una reunión del Gabinete de Seguridad, seguida de una reunión general del gabinete para el miércoles para aprobar el acuerdo. Se espera que el acuerdo se presente al parlamento para su revisión, pero si se votará o no, como ha exigido el líder de la oposición Benjamin Netanyahu, un crítico del acuerdo, sigue siendo un punto de discusión; Lapid estaba a la espera de un pronunciamiento del fiscal general al respecto. El período de revisión parlamentaria de dos semanas terminaría menos de una semana antes de las elecciones del 1 de noviembre.

Israel recibió un borrador el martes por la mañana y el Asesor de Seguridad Nacional Eyal Hulata dijo que cumple con todas las demandas de Israel.

“Los cambios que pedimos fueron corregidos. Protegimos los intereses de seguridad de Israel y estamos en camino a un acuerdo histórico”, dijo Hulata. Ni él ni la Oficina del Primer Ministro especificaron cuáles son esos cambios en las demandas.

El ministro de Seguridad Pública, Omer Bar-Lev, dijo a Kan Reshet Bet que Israel no aceptaba la demanda del Líbano de que TotalEnergies, que tiene la licencia para desarrollar el campo de gas de Kana en la zona en disputa del mar Mediterráneo, compre la parte de Israel del depósito, en lugar de pagar regalías.

La ministra de Energía, Karin Elharrar, dijo a Radio del Ejército que Israel «endureció nuestra postura y los libaneses se plegaron».

El ministro de Defensa, Benny Gantz, prometió que el acuerdo se presentará al público israelí de manera transparente y clara, y argumentó que es “justo y positivo para ambas partes” con el apoyo del establecimiento de defensa.

“No nos hemos comprometido ni lo haremos en un solo milímetro que sea crítico para nuestra seguridad”, dijo. “Seguiremos protegiendo nuestros intereses de seguridad en cualquier escenario y garantizando la seguridad de los ciudadanos de Israel”.

“Israel está interesado en tener un vecino libanés estable y próspero”, agregó.

A pesar de que Hezbolá dio luz verde al acuerdo, Gantz dijo que “está progresando a pesar de las amenazas de la organización terrorista Hezbolá, que intentó destruir el proceso”.

Bar-Lev argumentó que el acuerdo debilitaría a Irán.



El primer ministro Yair Lapid sobrevuela la plataforma de gas de Karish. (Foto: AMOS BEN-GERSHOM/GPO)

“Irán está controlando el Líbano a través de Hezbolá”, dijo Bar-Lev a Kan Reshet Bet. «Si el acuerdo llega a buen término, el mercado energético de Líbano estará libre de Irán».

La oficina del primer ministro suplente Naftali Bennett dijo que tomará una decisión sobre el acuerdo después de ver el borrador final y escuchar la posición de los funcionarios de defensa. Como primer ministro durante la mayor parte de las negociaciones mediadas por Hochstein, Bennett dijo que estaba dispuesto a hacer compromisos siempre que se garantizaran los intereses de seguridad de Israel.

El jefe negociador libanés Elias Bou Saab, un funcionario pro-Hezbolá, dijo que «no habríamos llegado a un acuerdo si las dos partes no pensaran que llegaron a una solución que los satisfizo. Si una parte gana y la otra pierde, no habría un acuerdo. Espero que los israelíes lo vean desde esa perspectiva y no entren en ‘quién cedió y quién no’».

Netanyahu acusó a Lapid y Gantz de “rendirse al chantaje de Hezbolá. Están transfiriendo activos estratégicos israelíes a Hezbolá a precios de liquidación.

“Hezbolá usará miles de millones del gas para armarse con misiles y cohetes contra los ciudadanos de Israel e Irán se posicionará frente a Rosh Hanikra y las reservas de gas israelíes”, advirtió Netanyahu. “Este gobierno interino débil y novato no tiene el mandato para tomar una decisión tan peligrosa en la oscuridad, días antes de las elecciones”.

El acuerdo se produjo en medio de crecientes preocupaciones sobre una posible confrontación entre Israel y Hezbolá, el grupo terrorista respaldado por Irán que forma parte del gobierno libanés.

Hezbolá amenazó durante meses con atacar a Israel si avanzaba en el desarrollo del campo de Karish, que está cerca pero no en la zona en disputa del Mar Mediterráneo.

Israel dio a Energean, la compañía griega con licencia para bombear el gas de Karish, la luz verde de Israel para comenzar a probar el gasoducto el domingo por la mañana. El gas se bombeará desde la estación terrestre hasta la plataforma en el mar para verificar que la tubería esté operativa. Se espera que las pruebas duren un mes.

Si bien los detalles del borrador final aún no se han hecho públicos, no se espera que sea drásticamente diferente de la propuesta de Hochstein de la semana pasada, que Israel aceptó.

Israel concedió todo el triángulo de aguas económicas que había estado en disputa con Líbano en 2012-2021, hasta lo que se conoce como línea 23, pero no el triángulo ampliado que exigió Líbano a principios de 2021, conocido como línea 29.

El acuerdo permitió a Líbano desarrollar todo el Campo Kana que se extiende más allá de la línea 23, mientras que Israel recibiría regalías por el porcentaje del embalse de Kana que se encuentra en sus aguas. Las regalías se pagarían de acuerdo con un acuerdo separado que se está negociando con un consorcio de gas encabezado por la empresa energética francesa Total, que tiene la licencia libanesa para extraer gas del campo. El acuerdo permitiría a Total comenzar a trabajar en el campo de gas tan pronto como se firme el acuerdo.

Laurent Vivier, presidente de la división de gas de TotalEnergies, aterrizó en Beirut el martes por la mañana.

El acuerdo también incluyó el reconocimiento internacional de la «línea de boyas», un obstáculo que se extiende 5 km hacia el mar desde Rosh Hanikra, en la frontera con el Líbano. Jerusalén ha argumentado que la línea era vulnerable porque Israel la había establecido unilateralmente como una zona necesaria para el estado judío tenga libertad de acción para su seguridad, y el acuerdo con el Líbano anclará esa línea en el derecho internacional.

Beirut, sin embargo, buscó cambiar el lenguaje que haría que la línea de boyas fuera parte de la frontera.