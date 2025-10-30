Israel y los territorios en disputa: Respuesta del CICR a la recuperación escenificada de los cuerpos de los fallecidos en Gaza.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene conocimiento de un video relativo a la recuperación de un cadáver en Gaza. A petición de Hamás, el CICR aceptó estar presente de buena fe, en su calidad de intermediario neutral entre las partes. La presencia del CICR fue notificada a las autoridades israelíes y se llevó a cabo con total transparencia.

El equipo del CICR en el lugar desconocía que allí se hubiera depositado un cadáver antes de su llegada, como se observa en las imágenes. En general, nuestra función como intermediario neutral no incluye la exhumación de los cuerpos de los fallecidos. Nuestro equipo se limitó a observar lo que parecía ser la recuperación de restos humanos, sin tener conocimiento previo de las circunstancias que la propiciaron.

Resulta inaceptable que se haya escenificado una recuperación ficticia, cuando tanto depende del cumplimiento de este acuerdo y cuando tantas familias siguen esperando con angustia noticias de sus seres queridos.

La situación sobre el terreno en Gaza dificulta enormemente el trabajo. Nuestros equipos se encuentran bajo presión constante para participar en las operaciones y hacerlo de buena fe en un entorno operativo sumamente volátil y complejo. Debido a estas complejidades, el equipo presente no pudo intervenir directamente sobre el terreno.

El CICR está transmitiendo sus inquietudes directamente a las partes. Reiteramos con urgencia nuestro llamamiento para que los restos humanos sean tratados con dignidad, respetando las obligaciones del derecho internacional humanitario y las normas forenses. La restitución de los restos humanos a sus seres queridos jamás debe tener una motivación política.

El CICR también reitera su llamamiento a las partes para que cumplan sus compromisos con el acuerdo de alto el fuego y faciliten la restitución de los fallecidos. El CICR solo puede cumplir con sus responsabilidades con la cooperación de todas las partes involucradas.