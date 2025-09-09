¿Israelí cambia el juego del tenis en silla de ruedas y está por hacer historia mundial?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Imagina esto: en medio de un mundo lleno de tensiones geopolíticas, un joven israelí de 24 años, Guy Sasson, sube a la cima del US Open de dobles en tenis en silla de ruedas junto a su compañero holandés Niels Vink, y no solo gana, sino que lo hace con una determinación que grita “¡imposible es nada!”.

¿Es esto solo un triunfo deportivo o el comienzo de una revolución que une naciones a través del deporte?

Prepárate, amigo, porque esta historia te va a dejar con la mandíbula en el suelo y el corazón latiendo fuerte, recordándonos que el verdadero poder está en la resiliencia humana.

Hablemos claro, como si estuviéramos tomando un café: Guy Sasson no es cualquier jugador.

Nacido en Israel, este talentoso deportista de 24 años ha superado no solo las barreras físicas de su discapacidad –resultado de un accidente que lo dejó en silla de ruedas–, sino también las del escepticismo global.

Junto a Niels Vink, un neerlandés de 25 años igual de feroz y experimentado, acaban de conquistar el US Open 2025 en Flushing Meadows, Nueva York, el 8 de septiembre.

Fue una final épica contra el dúo británico Alfie Hewett y Gordon Reid, donde Sasson y Vink remontaron un set en contra para ganar 3-6, 7-5, 10-8 en el super tiebreak.

¡Qué emoción!

Este título no es aislado; marca el tercero consecutivo en majors para Sasson: empezó con el Abierto de Australia 2025, siguió con Roland Garros en junio y ahora esto. Vink, por su parte, suma su quinto Grand Slam en dobles, pero esta dupla es puro fuego.

Lo que hace esta victoria tan especial es el contexto. Sasson, quien comenzó a jugar tenis en silla de ruedas a los 16 años en Israel, representa a un país donde el deporte adaptado está creciendo, pero aún enfrenta desafíos como financiamiento limitado y visibilidad. Imagina el orgullo nacional: banderas israelíes ondeando en las gradas, y Sasson dedicando el trofeo a su familia y a Israel con un “¡Estoy muy orgulloso de ti!” que resonó en redes sociales.

Fuentes como la ITF (Federación Internacional de Tenis) y reportes de ESPN destacan cómo esta pareja ha dominado el circuito con un estilo agresivo: Sasson con su potente saque y Vink con su precisión quirúrgica en la red. Han ganado 15 de sus últimos 16 partidos en majors, un récord que los pone en la mira para algo legendario.

Y aquí viene lo inspirador, amigo: en un año marcado por conflictos en Oriente Medio, Sasson nos recuerda que el deporte trasciende fronteras. Él y Vink, de culturas tan distintas, han forjado una amistad inquebrantable en la cancha. Próximo enero en Melbourne, en el Abierto de Australia 2026, intentarán el Grand Slam completo en dobles –ganar los cuatro majors seguidos–, algo que solo unos pocos han logrado en la historia del tenis en silla de ruedas. ¿Lo conseguirán?

Expertos como el entrenador de Sasson, Guy Sasson Sr. (sí, su papá, un pilar en su carrera), creen que sí, citando su ética de trabajo incansable.

Para ti, lector, esto es un recordatorio: no importa los obstáculos –físicos, emocionales o globales–, siempre hay una raqueta lista para devolver el golpe.

¿Qué piensas tú?

¿Crees que Sasson y Vink reescribirán la historia en Melbourne, o es demasiado ambicioso?

Cuéntame en los comentarios: comparte tu experiencia con el deporte adaptado, o solo dime si esta noticia te motivó. ¡Quiero leer tus opiniones y seguir charlando sobre estos héroes cotidianos!