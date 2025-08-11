Israelí hallado en Rusia tras 27 años desaparecido gracias a un rabino comunitario

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La historia comenzó en 1996, cuando Slava Kagan viajó de Israel a Samara, Rusia, para cuidar de su padre enfermo. Poco después de su llegada, se interrumpió toda comunicación con su familia. A pesar de años de búsquedas —a través de investigaciones policiales, llamamientos en los medios de comunicación y programas de televisión—, no se encontró rastro de él. Su esposa y sus tres hijas pequeñas nunca perdieron la esperanza, incluso con el paso de los años.

Durante mucho tiempo, la única información disponible sugería que había planeado regresar a Israel, pero en algún momento del camino perdió su pasaporte y la capacidad de comunicarse. Los esfuerzos de la familia por localizarlo a través de la comunidad judía local no dieron resultado.

Recientemente, su hija Linoy encontró una publicación en redes sociales que describía a un hombre sin hogar en Rusia que decía ser israelí y se llamaba Slava. Tras verificar más detalles, se dio cuenta de que podría ser su padre. Inmediatamente contactó con la comunidad judía de Samara, y el rabino Deitch comenzó la búsqueda. Pronto confirmó la identidad de Slava y estableció el primer contacto.

Se descubrió que Slava llevaba muchos años viviendo en la calle, tras lo que parecía ser un grave colapso financiero y emocional. Sin documentos, no podía salir de Rusia ni buscar ayuda.

Con la ayuda del rabino y tras completar los trámites necesarios, Slava regresó recientemente a Israel. En el aeropuerto, se encontró con sus hijas por primera vez desde que eran pequeñas; algunas ya están casadas y tienen hijos.

Según la familia, siempre creyeron que estaba vivo, pero no pudieron localizarlo. Enfatizaron que su desaparición fue resultado de una crisis personal, no una decisión voluntaria de romper lazos. El rabino Deitch informó que la salud física de Slava es relativamente estable, aunque necesitará apoyo emocional y un largo proceso de rehabilitación. La familia se prepara para ayudarlo a reconstruir su vida.

Expresaron su profunda gratitud a todos los que le ayudaron a lo largo de los años, y especialmente a la comunidad judía de Samara y al rabino Deitch por su extraordinario cuidado y dedicación, que hicieron posible este emotivo reencuentro.