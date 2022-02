El productor y director judío Ivan Reitman murió mientras dormía el sábado por la noche en su casa en Montecito, California, a la edad de 75 años, dijo su familia a The Associated Press.

“Nuestra familia está de duelo por la pérdida inesperada de un esposo, padre y abuelo que nos enseñó a buscar siempre la magia en la vida”, dijeron sus tres hijos en un comunicado conjunto. “Nos consuela que su trabajo como cineasta trajo risas y felicidad a innumerables personas en todo el mundo. Mientras lloramos en privado, esperamos que aquellos que lo conocieron a través de sus películas lo recuerden siempre”.

Reitman nació en 1946 en Komarno, Checoslovaquia. Su madre sobrevivió a Auschwitz, mientras que su padre escapó de un campo de concentración nazi y luego fue miembro de la resistencia eslovaca, según JTA .

Tenía 4 años cuando su familia huyó de Checoslovaquia después de que el régimen comunista comenzara a amenazar a su padre, entonces dueño de una fábrica.

Reitman produjo y dirigió el éxito de taquilla "Cazafantasmas" en 1984, junto con otras películas cómicas durante las décadas de 1980 y 1990, entre ellas "National Lampoon's Animal House", protagonizada por John Belushi; y "Meatballs" y "Stripes", ambas protagonizadas por Bill Murray.

Sus otros créditos incluyen "Twins", "Kindergarten Cop" y "Junior", todas protagonizadas por Arnold Schwarzenegger; “Dave” con Kevin Kline; “Vieja Escuela” con Will Ferrell; “Euroviaje”; y “Sin ataduras” con Ashton Kutcher y Natalie Portman.

Fue el productor ejecutivo de la película familiar de 1992 "Beethoven", su secuela y la serie de televisión de 1994 del mismo nombre. También produjo “Space Jam” en 1996 con Michael Jordan y la nueva versión de 2021 protagonizada por LeBron James. Antes de su muerte, estuvo en la preproducción de varias películas, incluida una secuela de "Twins".

Reitman también ayudó a producir la película nominada al Oscar de 2009 "Up in the Air", coescrita y dirigida por su hijo, el cineasta Jason Reitman. La última película de la franquicia de “Ghostbusters”, “Ghostbusters: Afterlife” del año pasado, también fue producida por Ivan y dirigida por Jason.