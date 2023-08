Jamie Foxx pide perdón a la comunidad judía

Jamie Foxx ha tenido que disculparse vía Instagram, después de unas polémicas declaraciones que le ponían en el centro de la diana de la comunidad judía. Todo comenzó el pasado viernes, cuando el actor publicó una historia en la que decía “Mataron a ese tipo llamado Jesús… ¿Qué crees que te harán?” A este comentario, sumada dos hashtag en los que se podía leer #falsosamigos y #falsoamor.

A partir de aquí, las redes se llenaron de comentarios en torno al ganador del Oscar, apuntando que este, hacia circular una creencia antisemita bastante habitual en Estados Unidos, la cual relaciona y responsabiliza directamente a los judíos de la muerte de Jesucristo. Horas más tarde, Foxx borró la publicación y escribió una disculpa también por sus redes sociales, explicando el contexto e intentando medir sus palabras:

“Quiero disculparme con la comunidad judía y con todos los que se sintieron ofendidos por mi publicación. Ahora sé que mi elección de palabras ha causado ofensa y lo siento. Esa nunca fue mi intención. Para aclarar, fui traicionado por un falso amigo y eso es lo que quise decir con ‘ellos’, nada más. Sólo tengo amor en mi corazón para todos. Amo y apoyo a la comunidad judía. Mis más sinceras disculpas a cualquiera que haya sido ofendido”.

Pero Jamie Foxx no es el único actor de Hollywood que ha salido mal parado a raíz de esta publicación. Jennifer Aniston le dio “me gusta” al post original del actor, con lo que también ha tenido que salir a la palestra a desmarcarse de ciertas acusaciones de antisemitismo. “Esto realmente me enferma. No le di ‘me gusta’ a esta publicación a propósito o por accidente, argumentaba la actriz de la serie Friends. Después, continuaba explicando su rotunda condena al odio hacia la comunidad judía: “Y lo que es más importante, quiero ser claro con mías amigos y cualquier persona herida por esto que aparece en sus feeds. No apoyo ninguna forma de antisemitismo y realmente no tolero el odio de ningún tipo. Punto”.

Foxx fue hospitalizado el pasado abril, sin saber demasiado qué es lo que exactamente le sucedió. Sin embargo, subió un vídeo reciente en el que se señalaba como un “hombre enfermo”, pero que pronto regresaría al trabajo. Hace poco el actor estrenó El clon de Tyrone en Netflix.