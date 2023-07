Jefe de Seguridad israelí tiene miedo… de la violencia de los nacionalistas judios apoyados por el gobierno

Los jefes de seguridad israelíes están cada vez más preocupados por el hecho de que el liderazgo político de Israel ignora e incluso acepta tácitamente el aumento de los ataques judíos y la violencia contra los palestinos de Cisjordania.

El fenómeno se ha expandido hasta el punto de que los principales grupos judíos progresistas en los Estados Unidos emitieron el lunes una declaración conjunta, expresando “una angustia y un horror crecientes” por la reciente ola de ataques violentos de los colonos israelíes contra los palestinos, e instando al primer ministro Benjamin Netanyahu a dejar de “excusar” y “proteger” a los perpetradores.

De hecho, los jefes de las tres principales agencias de defensa y aplicación de la ley de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el Shin Bet y la policía, emitieron una posición pública sin precedentes en ese sentido hace unas dos semanas, designando estos ataques contra aldeas palestinas como “terrorismo nacionalista” que amerita contramedidas intensificadas.

“La razón por la que se manifestaron públicamente en contra de este fenómeno es simple”, dijo una fuente de seguridad israelí de alto rango bajo condición de anonimato, refiriéndose a la declaración conjunta del principal soldado de Israel, el teniente general Herzi Halevi, el jefe del Shin Bet Ronen Bar y El comisario de policía Kobi Shabtai. “El escalón político está paralizado. Los moderados, incluido [el primer ministro Benjamin] Netanyahu, tienen miedo de los colonos extremistas y sus secuaces en el gobierno. … Herzi Halevi, Ronen Bar y Yaakov Shabtai son los únicos que quedan parados en la brecha”.

El aumento de los ataques contra los palestinos y sus propiedades ha provocado crecientes críticas desde fuera de Israel a la respuesta laxa del gobierno. “Cada vez más colegas les hacen preguntas difíciles”, dijo una fuente cercana al liderazgo de seguridad de Israel. “Líderes extranjeros, jefes de los servicios de seguridad de Europa, Estados Unidos y otros lugares, periodistas: a todos les resulta difícil creer que el poderoso y todopoderoso establecimiento de seguridad israelí no pueda hacer frente a unas pocas docenas de alborotadores judíos”.

“El mundo entero está observando estas escenas, que comenzaron la noche de los grandes incendios en [la aldea palestina de] Huwara [en febrero] y continuaron en muchos otros casos similares, y no pueden responder a la pregunta de dónde están las FDI, dónde es el Shin Bet, ¿dónde está la policía? ¿Dónde están todos estos cuerpos, que luchan con éxito contra el terrorismo palestino y árabe de varios tipos y alcances y enseñan al mundo entero cómo hacerlo, cuando se trata de terrorismo de fabricación judía? dijo la fuente.

Esta pregunta también resuena detrás de las puertas cerradas de las agencias de seguridad de Israel a medida que se vuelve cada vez más claro que uno de los países más hábiles del mundo en la lucha contra el terrorismo no tiene las herramientas para lidiar con atacantes locales.

“Los soldados no pueden lidiar con esto”, dijo una fuente de seguridad israelí de alto rango bajo condición de anonimato. “Estos son jóvenes de entre 18 y 20 años: no tienen entrenamiento policial, no tienen instrucciones precisas, saben exactamente qué hacer cuando se encuentran con un terrorista árabe, pero no pueden lidiar con el terror de su lado”.

Los soldados, cargados con pesados chalecos antibalas, armas y cascos, no pueden correr más rápido que los jóvenes colonos enmascarados, de pies ligeros, familiarizados con el terreno rocoso de la zona, señaló.

Las tropas no solo son ineficaces, dijo la fuente, sino que la policía apenas está presente en el terreno y carece de motivación. La agencia de seguridad Shin Bet hace lo mejor que puede, proporcionando información de inteligencia precisa y emitiendo advertencias de inminentes ataques palestinos contra israelíes, pero no está autorizada para realizar arrestos y detener físicamente a los alborotadores judíos.

Según la recomendación del Shin Bet, varios colonos especialmente violentos han sido detenidos sin juicio (detención administrativa). Esta controvertida arma casi siempre está reservada para sospechosos palestinos y su uso contra los colonos judíos ha generado furia entre los miembros de línea dura del gobierno de Netanyahu que representan a los colonos.

Mientras lidian con la respuesta a los ataques judíos, las fuerzas de seguridad israelíes también están respondiendo a las evaluaciones de inteligencia sobre la creciente influencia de Irán en Hamás y otros grupos islamistas militantes que están ganando terreno en Cisjordania.

“Hamas ahora tiene una profunda influencia iraní y está íntimamente conectado con el dinero iraní, que inunda el territorio con armas que provienen de Jordania”, dijo una fuente de inteligencia israelí de alto rango bajo condición de anonimato. La desintegración acelerada de la Autoridad Palestina [ AP] y sus fuerzas de seguridad ha allanado el camino para el aumento del poder y la influencia de Hamás. “La Autoridad Palestina está al borde del colapso real esta vez”, dijo la fuente. “Esta vez no solo estamos gritando ‘lobo’”.

Este estado de cosas obligará a Netanyahu a tomar algunas decisiones fatídicas pronto, mientras se lo impide una coalición que es muy poco probable que las apruebe.

“Netanyahu entiende la situación, tiene mucha experiencia y sabe que el colapso de la Autoridad Palestina sería un desastre colosal desde cualquier punto de vista”, dijo la principal fuente de inteligencia israelí “Él también sabe hasta qué punto los terroristas judíos inflaman la atmósfera en Cisjordania, tendrá que decidir si deja que la Autoridad Palestina se derrumbe o la salva, y si da las instrucciones correctas al establecimiento de defensa para resolver el problema de Terror judío. Si estuviera dirigiendo un gobierno ordinario, esto no tendría que ser un problema, pero encabeza un gobierno con extremistas que ven el colapso de la Autoridad Palestina como un imperativo ideológico”.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien encabeza el partido Sionismo Religioso y también tiene autoridad para aprobar la construcción de asentamientos, es el obstáculo más difícil de Netanyahu en este sentido. Tiene control sobre los fondos de la Autoridad Palestina congelados por Israel en respuesta al apoyo de la Autoridad Palestina a los militantes y sus familias y tendrá un papel clave en la decisión de salvar a la Autoridad Palestina o dejar que se derrumbe.

“Smotrich es una persona sabia, ve material de inteligencia y sabe que si la Autoridad Palestina cae y Hamás se apodera del territorio, ríos de sangre fluirán a través de Cisjordania. Gran parte de esa sangre será la sangre de los partidarios de Smotrich, la colonos. Está en una posición difícil”, dijo la principal fuente de inteligencia.

El desafío de Israel para hacer frente a las complejidades de los acontecimientos en Cisjordania se ve agravado por la condena internacional del gobierno extremista de Netanyahu. Su posición internacional inestable fue una de las razones por las que la operación militar contra los bastiones militantes en Jenin esta semana duró solo dos días.

Israel está ahora tratando de explicarle al mundo los cambios que ha instituido en la aprobación de nuevas construcciones en los asentamientos, que se ha acortado significativamente para facilitar la planificación y construcción acelerada, así como la transferencia de autoridad sobre la vida civil en los asentamientos. Cisjordania del Ministro de Defensa Yoav Gallant a Smotrich. Las explicaciones de Israel no siempre son convincentes, por decirlo suavemente. Si, de hecho, las evaluaciones son correctas y pronto estalla una conflagración total, las manos de Israel estarán atadas como nunca antes.