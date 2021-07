Las mujeres deseadas permanecen en relaciones abusivas dos años más que el promedio nacional debido al temor de «avergonzar» a sus familias, advirtió una organización benéfica, ya que las cifras mostraron un aumento del 62% en las llamadas a su línea de ayuda de violencia doméstica durante la pandemia.

Jewish Women’s Aid (JWA) apoyó a 465 mujeres y niñas judías a través de servicios de apoyo de abuso doméstico y violencia sexual entre abril de 2020 y marzo de 2021, y el tiempo dedicado a apoyar directamente a los clientes aumentó en un 37%.

La organización benéfica dijo que las medidas de bloqueo habían sido «utilizadas como una oportunidad por los perpetradores para abusar de las mujeres», ya que las llamadas a su línea de ayuda aumentaron a 285, un aumento del 62%.

A nivel nacional, una de cada cuatro mujeres se verá afectada por el abuso doméstico y no hay evidencia que sugiera que el problema sea más frecuente en las comunidades judías.

Las llamadas y los contactos registrados por la Línea Nacional de Ayuda para Abuso Doméstico aumentaron en un 34% a 114,986 entre abril y diciembre de 2020, en comparación con el mismo período en 2019.

Las mujeres nos decían que era más probable que sufrieran abuso físico, había más ansiedad y estaban muy preocupadas porque sus hijos presenciaran un trauma.

La investigación de JWA encontró que las mujeres judías tardan dos años más en denunciar el abuso doméstico en comparación con el promedio nacional, de 11,5 a 9,5 años.

Naomi Dickson, directora ejecutiva de JWA y fideicomisaria de Women’s Aid, dijo a la agencia de noticias de la Autoridad Palestina: “Las mujeres nos decían que eran más propensas a sufrir abuso físico, había más ansiedad y estaban muy preocupadas porque sus hijos presenciaran un trauma.

«Simplemente no sentían que había ninguna salida».

La Sra. Dickson dijo que las mujeres se preocupan por “traer vergüenza” a sus familias, por lo que les toma más tiempo pedir ayuda.

“A veces vienen a nosotros y nos dicen, mi esposo es muy conocido en la comunidad, da mucho dinero a la caridad o consiguió un puesto comunitario que nadie me va a creer, hay una preocupación real por no ser creído, » ella dijo.

Karen Lewis, gerente de servicios al cliente de JWA, dijo que las expectativas culturales y el estigma percibido del divorcio juegan un papel importante en por qué las mujeres no siempre se acercan, con algunos clientes en matrimonios abusivos durante hasta 60 años.

Ella dijo: «Independientemente de su nivel de observancia judía, hay una expectativa, culturalmente, de casarse, procrear, tener hijos, esa es la expectativa percibida en la comunidad judía».

Una mujer dijo que su esposo usó la pandemia para aislarla de sus amigos y familiares: “Siempre que mis padres venían a cenar el viernes por la noche para Shabat, él era agresivo y los hacía sentir incómodos, por lo que dejaban de venir.

“Luego me hizo difícil visitarlos.

“Durante el encierro, no estaba trabajando y cuando se sentía deprimido me bajó y me hizo sentir mal conmigo mismo.

“Tuve que dormir en el piso del dormitorio de los niños porque estaba aterrorizado por su temperamento.

“La falta de estructura escolar durante el cierre significó que los niños y yo nunca tuvimos un respiro de él”.

Más tarde llamó a la policía cuando él se puso violento y lo sacaron de la casa.

Un trabajador de apoyo de JWA la ayudó a obtener una orden de ocupación para que pudiera permanecer en su casa.

“Ella realmente cambió mi vida”, dijo la mujer.

Ahora ha recibido subvenciones a través de la organización para ayudarla a proporcionar ropa y materiales para la escuela a sus hijos.

La Sra. Dickson dijo que el apoyo religioso marcó una «gran diferencia», y la JWA puede derivar a las mujeres a un panel rabínico, compuesto por rabinos y rebbetzins (esposas de rabinos).

Ella dijo: “Una mujer me dijo, uno de los rabinos le dijo: ‘Lo que tienes no es un matrimonio judío, puedes alejarte de él’.

«Y para ella que abrió la puerta, fue un cambio de vida».

Con las mujeres luchando por acceder a asesoramiento durante los bloqueos, ya que ya no podían garantizar la privacidad, JWA lanzó un servicio de chat web y comenzó a evaluar a los clientes a través de WhatsApp.

La Sra. Lewis dijo que la JWA también ayudó a las mujeres a dejar a sus abusadores, con propietarios judíos benefactores que ofrecían propiedades que quedaron vacías debido a la pandemia como casas seguras.

En la ley judía, un divorcio, conocido como Get, debe ser concedido voluntariamente por ambos cónyuges.

JWA recomendó enmiendas al proyecto de ley de abuso doméstico para que el rechazo sea reconocido como una forma de abuso doméstico.

La Sra. Lewis dijo: “Las mujeres judías que están experimentando esta forma de abuso, por primera vez, pueden tenerlo en cuenta en los tribunales penales.

“Hemos visto casos recientes en los que solo la amenaza de ir a la corte ha sido suficiente para que los hombres digan OK, te daré el Get después de muchos años; estamos hablando de 10 a 15 años”.

Ella dijo que quiere que las mujeres se sientan empoderadas para buscar apoyo en la JWA: “Tenemos niveles muy altos de confidencialidad, de lo contrario no podríamos existir, porque si hubiera alguna brecha dentro de la comunidad, la gente no vendría a nosotros. «

La Sra. Dickson agregó: “Quiero que las mujeres sepan que no están solas y que aquí hay una organización que comprende su forma de vida.

«Estamos aquí para apoyarlos».

Se puede contactar a la línea de ayuda de abuso doméstico de JWA al 0808 801 0500 o hay más información disponible en https://www.jwa.org.uk/.