JFEST: 30 años de arte escénico judíoen el condado de San Diego

El Lipinsky Family San Diego Jewish Arts Festival JFEST regresa aún más fuerte con nuevas alianzas y recintos que van desde el Parque Balboa al Centro de San Diego, hasta La Jolla, Encinitas, y Carlsbad, alcanzando las diferentes esquinas del condado a través de un gran programa artístico.

La edición 2023 se llevará a cabo desde el jueves 1ero de junio hasta el domingo 16 de julio celebrando tres décadas consecutivas de presentaciones que exploran la historia judía, su gente e ideas, a lo largo de San Diego con una maravillosa oferta que comprende música, teatro, danza, y bellas artes incluyendo el regreso de los favoritos como la cantante nominada al Grammy al igual que compañera de gira del legendario compositor Leonard Cohen, Perla Batalla en House of Cohen: The Songs of Leonard Cohen (La casa de Cohen: Las Canciones de Leonard Cohen) al igual que el regreso de la pieza teatral Women of Valor (Mujeres de Valor), la cual honra a seis increíbles mujeres y cómo han inspirado a la comunidad.

“Me conmueve el gran apoyo que hemos recibido para JFEST. Estoy muy emocionado por la programación de nuestro 30 aniversario y orgulloso de nuestras nuevas alianzas con JCC, Old Globe, The Conrad, Unitarian Church, Park & Market, y Coastal Roots Farm. Me encanta crear comunidad y llevar alegría a través de la diversidad del arte judío.” Compartió Todd Salovey (Director Artístico y Fundador de JFEST) Todd también es el director y coescritor de Chagall, una colaboración con el escritor y compositor Yale Strom. El musical sigue al pintor ruso-francés Marc Chagall y a su esposa Bella cuando se convirtieron en refugiados y cómo el hecho afectó su arte.

Los boletos están disponibles en San Diego JFEST (sdjfest.org) y los precios oscilan entre los $18 y $50 dólares.

JFEST también incluirá la reunión especial y presentación única del concierto sobre el musical Witnesses, una conmovedora producción inspirada en los diarios de 5 adolescentes que perecieron en el holocausto. Reconocido este 2023 por el Círculo de Críticos de San Diego como Nueva producción Sobresaliente, la reunión se llevará a cabo en Lawrence Family JCC ubicado en La Jolla.

El debut de Eco-Jewish Play Fest, 7 plays. 24 hours to create. 1 night to enjoy!(7 obras. 24 horas para crearlas. ¡1 noche para disfrutar!) tendrá lugar en Coastal Roots Farm en Encinitas abarcando una sesión de nuevas obras cortas al igual que The Whole Megillah New Jewish Play Festival celebrando nuevas obras que son completamente judías a presentarse en The Old Globe y New Village Arts en Carlsbad.

Este festival curado y producido por la productora asociada de JFEST Rebecca Myers, quien tuvo su primera experiencia en JFEST a los 12 años en 2008, al ser una de las actrices en la producción Blessing of a Broken Heart (La Bendición de un Corazón Roto). “Ese proyecto le dio pie a una luz que prendió el amor por el Teatro que va a durar toda mi vida y en especial, el amor por nuevo arte judío. He tenido la fortuna de haber pasado los últimos tres años explorando Estados Unidos para encontrar trabajos judíos que sean nuevos. El paisaje nacional de Teatro judío está creciendo y evolucionando y somos muy afortunados de estar justo en la primera fila para verlo ser.”

Continuando con el programa teatral, Hereville que se presentará en The Old Globe y New Village Arts cuenta la historia de una niña ortodoxa judía que viaja por el tiempo y combate monstruos. Theatre Dybbuk: The Merchant of Venice (El Mercader de Venecia (Anotado), o En el Alivio No sé por qué estoy tan Triste) es una obra inglesa del siglo XVI que habla de cómo el antisemitismo y otras creencias prejuiciosas operan en nuestro mundo hoy en día. A presentarse en Lawrence Family JCC en La Jolla.

La Congregación Adat Yeshurun, La Jolla será anfitriona de Festival Keynote: Judaism and Art (Judaísmo y Arte) con uno de los pensadores y educadores judíos del mundo, el Rabino Meir Soloveichik. En la sección musical de JFEST, la música judía toma el sabor de culturas de España, Persia, Portugal, Rumanía, y muchas más en 22nd Klezmer Summit: The World of Jewish Music (El mundo de la música judía) a llevarse a cabo en First Universalist Unitarian Church de San Diego. “Neshama” – Music of the Soul (Música para el Alma), es un concierto comunitario que celebra la conexión profunda entre todos nosotros y el filme Yale Strom’s “RECORDIALLY YOURS, LOU CURTISS”, con una presentación antes de la proyección sobre judíos y música popular en Digital Gym CINEMA, ubicado en Park & Market, San Diego.

El Director Operativo de JFEST, Matthew E. Graber comparte: “Me enorgullece el tener la oportuidad de lanzar a JFEST hacia este nuevo capítulo de su historia. También estoy orgulloso del gran apoyo tanto spiritual como financiero que hemos recibido. Quienes me conocen saben que soy judío por decision y el contribuir a la promoción de Jfest desde hace 7 años y viéndolo crecer desde un

‘Heimishe’ (algo familiar) con músicos y artistas locales, a un festival internacional con estrellas como Hershey Felder, Elon Gold, y Perla Batalla. Me hace feliz que en este primer año que llevamos a cabo JFEST fuera de San Diego REP, y gracias a Lawrence Family JCC, llevaremos a cabo un festival de la talla y escala de ningún otro.”