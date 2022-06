Las organizaciones judías estadounidenses condenaron la decisión del viernes de la Corte Suprema de EE. UU. de revocar el histórico fallo Roe v. Wade de 1973 que reconoció el derecho constitucional de la mujer al aborto y lo legalizó en todo el país.

El Consejo Nacional de Mujeres Judías prometió “seguir luchando” tras la anulación de Roe vs Wade.

La directora ejecutiva Sheila Katz dijo que la decisión es un “fracaso moral” que “pondrá vidas en riesgo”.

“Al anular 50 años de precedentes, la atención del aborto segura y vital ahora es prácticamente inaccesible para millones de personas que la necesitan. En las próximas semanas y meses, veremos el impacto devastador que tendrá este fallo en las vidas humanas”.

“Esta decisión atroz es una violación directa tanto de nuestros valores estadounidenses como de nuestra tradición judía”, continuó Katz. “Revertir las protecciones de Roe desafía la lógica, la moralidad, la compasión y el derecho fundamental de todos los estadounidenses a practicar sus creencias religiosas sin la interferencia del gobierno”.

Un manifestante sostiene un cartel durante una protesta frente a la Corte Suprema de EE. UU., luego de la filtración de un borrador de opinión mayoritaria escrito por el juez Samuel Alito que se prepara para que la mayoría de la corte revoque la histórica decisión sobre el derecho al aborto Roe v. Wade a finales de este año, en Washington, EE. UU., 3 de mayo de 20 (crédito: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN)

La Red Rabínica de Mujeres, integrante de la Conferencia Central de Rabinos Estadounidenses del movimiento de Reforma, prometió en un comunicado el apoyo continuo a las mujeres que buscan un aborto y a quienes brindan el servicio.

“Apoyamos plenamente a quienes han buscado y buscan servicios de aborto y continuaremos abogando por un mundo en el que puedan hacerlo de manera segura, donde sea que estén, sin temor a represalias”, dijo. “Oramos por la seguridad y el bienestar de los proveedores de servicios de aborto y los trabajadores de la salud que se verán obligados a decidir qué están dispuestos a arriesgar para servir a sus pacientes y comunidades en lugares donde el aborto ahora es ilegal”.

Garantizar el derecho al aborto en Maryland

DENTRO DE MINUTOS de la decisión judicial, el Consejo de Relaciones con la Comunidad Judía del Gran Washington dijo que estaba listo para ayudar en tales acciones: Maryland, uno de los estados constituyentes del JCRC, tiene leyes de aborto liberales y es el estado más cercano a varios estados que no lo hacen.

“Trabajaremos en coalición para garantizar que el estado esté preparado para recibir y atender a las miles de mujeres adicionales que viajarán a nuestro estado para buscar atención médica y ejercer los derechos reproductivos”, dijo el JCRC en un comunicado.

El JCRC del área de Washington DC dijo que rechazaría nuevas restricciones al acceso al aborto en Virginia y presionaría para evitar que el Congreso, que tiene cierto grado de jurisdicción sobre el Distrito de Columbia, imponga restricciones al aborto a una población abrumadoramente liberal allí. que rechaza tales restricciones.

Abby J. Leibman, presidenta y directora ejecutiva de MAZON, una organización sin fines de lucro judío-estadounidense que trabaja para acabar con el hambre en EE. UU. e Israel, argumentó que el fallo de la Corte Suprema es un “asunto de injusticia económica”.

La decisión también presagia profundas diferencias entre los grupos ortodoxos sobre cómo funcionar en un mundo posterior a Roe. El grupo ortodoxo haredi Agudath Israel of America dio la bienvenida a la decisión, mientras que la Unión Ortodoxa mantuvo su declaración de mayo, cuando se filtró una versión preliminar de la decisión, diciendo que el grupo paraguas no podía “lamentar ni celebrar” la revocación del fallo de 1973. .

Pero la mayoría de los judíos estadounidenses respaldan el acceso al aborto y los grupos judíos ya han tomado medidas para contrarrestar la decisión después de que se filtró el borrador de la decisión.

Varios grupos y figuras ortodoxos argumentan que los grupos judíos liberales exageran las protecciones que la ley judía ofrece a las mujeres embarazadas. Estos grupos argumentan que las leyes estatales con exenciones que consideran la vida de la madre son adecuadas y que el aborto bajo Roe vs Wade, tal como se constituyó, devalúa la vida.

La declaración de Aguda, el grupo paraguas para las sinagogas y organizaciones ortodoxas haredi, respaldó de todo corazón la reversión de Roe vs Wade como una celebración de la vida.

“Agudath Israel of America da la bienvenida a este desarrollo histórico”, dijo un comunicado. “Oramos para que el fallo de hoy inspire a todos los estadounidenses a apreciar la magnitud moral del tema del aborto y a abrazar una cultura que celebra la vida”.

El rabino Moshe Hauer, vicepresidente ejecutivo de la Unión Ortodoxa, dijo en una entrevista que los estados que excluyen la salud mental del cálculo del aborto, como lo hace Georgia, serían motivo de preocupación.

“Absolutamente, cuando haya problemas de salud mental que afecten la vida de la madre” se debe permitir el aborto “y, sí, en ese caso nos preocuparíamos por eso”, dijo.

Pero agregó que la decisión del tribunal era una oportunidad para considerar el valor de la vida en varias esferas.

“Sabes, definitivamente hay preocupaciones”, dijo. “Pero también puede haber una oportunidad aquí para cambiar la discusión sobre la vida a un espacio más responsable”.

Protestas contra la anulación de Roe v. Wade

MILES DE manifestantes se reunieron frente a la Corte Suprema el viernes por la tarde, poco después de que se publicara la decisión de revocar Roe vs Wade.

“Vivo en DC, así que he estado en protestas antes”, dijo Kendall Simons, quien trabaja en un grupo de expertos local. “Este fue bastante diferente porque la gravedad de la noticia y las consecuencias son realmente desalentadoras, especialmente pensando en mi familia en Idaho”, dijo. “Tengo dos hermanas jóvenes que viven allí, por lo que las consecuencias en ese frente son difíciles de comprender para mí”.

“Lo que espero que suceda es que este es un llamado a la acción para que las personas se organicen, particularmente las mujeres, en todo el país, reconociendo que puede haber personas [que] no esperaban que esto sucediera o que Roe no fuera destripado. completamente”, dijo. “Así que espero que este sea un buen llamado para que las mujeres se movilicen”.

Johanna Marks, residente de DC, también asistió a la protesta. “Estaba esperando escuchar la decisión”, dijo. “Sabíamos que venía y cuando lo vi esta mañana, supe que quería venir esta tarde para protestar”.

“Quería venir aquí para compartir mis sentimientos y quería que hubiera una declaración contundente de la ciudad y de las mujeres de la ciudad sobre cómo nos sentimos al respecto”, dijo Marks. “Creo que estamos atascados con [esta decisión] hasta que cambie la composición de la corte. Y creo que tardará mucho en llegar, y ahora la lucha será a nivel estatal”.

“No soy optimista, creo que a largo plazo este país camina hacia lo justo, pero hoy no. Con suerte, llegaremos allí de nuevo”, dijo.

Jennifer Heckendorn es una trabajadora social de Michigan que se encontraba en la ciudad. “Somos [miembros de] la asociación nacional de trabajadores sociales. Estamos aquí para una conferencia nacional y esto sucedió mientras estábamos en medio de nuestra conferencia. Entonces, abandonamos nuestra conferencia y caminamos hacia aquí”, dijo.

Samantha Carducci, otra trabajadora social que se unió a Heckendorn, dijo: “Es un gran problema para los trabajadores sociales. Somos los que brindamos servicios a mujeres que han sido agredidas sexualmente, que lidian con embarazos no deseados y que necesitan ayuda para navegar”.

Continuó diciendo que, a pesar del aumento de la inflación y el temor a la recesión, el tema de los derechos reproductivos será un tema principal en las elecciones de mitad de período. “La inflación es horrible, pero la inflación va y viene, pero quitar los derechos de las mujeres es un puente demasiado lejano. Han ido demasiado lejos”, dijo.

Oscar Soto de Falls, Church, Virginia, sostenía un cartel que decía: “Hoy protestamos, mañana votamos”.

“Siempre he sido un gran creyente en el seguimiento”, dijo. “Tenemos que protestar, tenemos que estar enojados. Necesitamos que la gente sepa que estamos enojados. Y luego, después de eso, tenemos que presentarnos en las urnas”.

Hablando sobre las próximas elecciones intermedias, dijo: “No hay forma de que una mujer pueda superar la inflación si se ve obligada a tener un hijo que no puede pagar; no hay forma de que podamos preocuparnos por una economía que ya no tenía remedio antes de la inflación”.

“La realidad va a ser la realidad antes de que Roe existiera: no estamos deteniendo los abortos, estamos deteniendo los abortos seguros”, dijo. “Estamos impidiendo que las mujeres puedan manejar su propia atención médica de manera segura y manejar su propia capacidad para tomar las decisiones que necesitan que sean mejores para su propia salud”.