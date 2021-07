Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 finalmente están sucediendo, un año completo después de que fueron planeados. Y sí, todavía se les llama los Juegos Olímpicos de 2020, a pesar de que se llevarán a cabo en 2021.

Los atletas judíos que compiten este año, y hay muchos, son el producto de viajes inspiradores. Está el esgrimista en busca de redención, el primer surfista olímpico de Israel, uno de los mejores remeros en canoa de todos los tiempos, un para-atleta estrella de la pista adolescente y muchos más.

Los juegos se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto; Los Juegos Paralímpicos se llevarán a cabo desde agosto hasta el 5 de septiembre.

Aquí están muchos de los atletas judíos inspiradores a quienes apoyar.

Sue Bird

Baloncesto, estados unidos

¿Sue Bird es una de las mejores atletas judías de todos los tiempos? Quizás.

La leyenda del baloncesto ha ganado medallas de oro con el equipo de baloncesto femenino de Estados Unidos en los últimos cuatro - sí, cuatro - Juegos Olímpicos. (El equipo no ha perdido en los juegos desde 1992.) Bird, ahora de 40 años, está de regreso para su quinta, y probablemente última, Olimpiada.

Hijo de padre judío y madre no judía, Bird nació y se crió en Syosset, Long Island. Ha sido una estrella del baloncesto desde su debut con la Universidad de Connecticut en 1998 y la selección número uno del draft de la WNBA en 2002 por las Seattle Storm. En sus casi 20 años como profesional, Bird ha ganado cuatro campeonatos de la WNBA (incluido el año pasado en la burbuja COVID-19) y es 12 veces All-Star.

Bird también obtuvo la ciudadanía israelí en 2006 en una decisión motivada por el baloncesto, por lo que podría jugar para equipos europeos. Su ciudadanía también le permitió conectarse con su identidad judía.

“Fue genial porque lo que encontré fue en este esfuerzo por crear una oportunidad en mi carrera de baloncesto, pude aprender mucho sobre una cultura que probablemente no habría aprovechado de otra manera”, dijo Bird al Museo Judío de Washington.

El torneo de baloncesto femenino comienza el 26 de julio; Estados Unidos juega su primer partido el 27 de julio contra Nigeria. El juego por la medalla de oro es el 8 de agosto.

Ashram de Linoy

Gimnasia rítmica, Israel

La mejor oportunidad de Israel de ganar una medalla es Linoy Ashram, de 22 años. La gimnasta mizrahi y sefardí (su padre es judío yemení y su madre judía griega) está lista para competir en sus primeros Juegos Olímpicos después de ganar en la categoría rítmica individual en el Campeonato de Europa en 2020 , la primera atleta en décadas en llevarse la medalla de oro. que no era de un antiguo país soviético o de Bulgaria.

Ashram tiene muchas primicias para su país: es la primera gimnasta rítmica de Israel en ganar una medalla individual en los Campeonatos del Mundo, la primera en ganar el oro en la serie de la Copa del Mundo y la primera en ganar un título europeo completo. ¿Puede ser la primera en ganar el oro en gimnasia en los Juegos Olímpicos? Lo sabremos a principios del próximo mes.

La competencia de gimnasia rítmica se lleva a cabo del 6 al 8 de agosto.

Diego Schwartzman

Tenis, Argentina

Diego Schwartzman es el tenista judío mejor clasificado del mundo. El año pasado irrumpió en el top 10 por primera vez, convirtiéndose en el jugador top 8 más bajo desde Harold Solomon, también judío, de 5 pies 6 pulgadas, en 1981. La altura de 5-7 del argentino se considera “uno de los más generosos”. medidas en deportes profesionales ”- probablemente se ubica alrededor de 5-4 ( el US Open lo ubica en 5-5). Verlo disparar tiro a tiro con jugadores que son más de un pie más altos es nada menos que extraordinario.

Apodado "El Peque" o "Shorty", el joven de 28 años está listo para jugar en sus primeros Juegos Olímpicos. (Para el tenis, las calificaciones se basan en clasificaciones mundiales, y los 56 mejores jugadores se vuelven elegibles).

Schwartzman está abierto y orgulloso de su identidad judía. El año pasado escribió conmovedoramente la historia del Holocausto de su familia y cómo su bisabuelo escapó de un vagón de tren que se dirigía a un campo de concentración y terminó en Argentina.

"Soy judío, y en Argentina, tenemos muchos judíos allí, y toda la gente me conoce" , dijo a la Agencia Telegráfica Judía en 2017.

El torneo de tenis masculino comienza el 24 de julio.

Alix Klineman

Voleibol de playa, Estados Unidos

Alix Klineman había jugado voleibol bajo techo para Stanford en la universidad y profesionalmente luego de su graduación en 2011. Pero en 2016, no pudo ingresar al Equipo Olímpico de Voleibol de EE. UU. Y prometió encontrar otra forma de competir en los juegos. Así que se cambió al voleibol de playa. A diferencia del voleibol de interior, que tiene equipos con listas seleccionadas por los entrenadores, el voleibol de playa es un deporte de dos personas que depende de sus propios resultados con un compañero.

"Veía la playa como una nueva oportunidad y una oportunidad para perseguir mis sueños sin que nadie tuviera que darme su aprobación o ponerme en una lista" , dijo en 2019 . "Lo más importante fue perseguir los Juegos Olímpicos y tener una nueva oportunidad".

Klineman se asoció con la dos veces olímpica April Ross (había estado asociada con la tres veces medallista de oro Kerri Walsh Jennings) y rápidamente subieron en la clasificación. Están ingresando a los Juegos de Tokio con un ranking mundial de No. 2, con una posibilidad más que sólida de ganar el oro.

Klineman, de 31 años, se crió en el sur de California en una familia judía. En 2015, fue incluida en el Salón de la Fama del Deporte Judío de SoCal .

El torneo de voleibol de playa femenino comienza el 24 de julio.

Anat Lelior

Surf, Israel

Anat Lelior es el primer y único surfista olímpico de Israel. El surf es nuevo en los Juegos Olímpicos y solo 20 hombres y 20 mujeres competirán este verano. Lelior, de 21 años, calificó como la surfista femenina mejor clasificada de Europa (Israel compite en ligas europeas). Lelior, quien es oriunda de Tel Aviv y sirvió en el ejército israelí, comenzó a surfear a los 5 años, y a los 12 había ganado el campeonato nacional israelí.

"Sé que la gente no está al tanto del surf en Israel, y el hecho de que yo sea el que le demuestre a la gente que somos capaces de más de lo que creen, es simplemente asombroso", dijo Lelior a Surfline . “Pero más que eso, quiero mostrarles a los niños, a las mujeres, a todas las personas de todas partes, que pueden hacer lo que quieran. No hay limites. Quiero decir, mírame. No tenía idea de que esto pasaría, y ahora voy a los malditos Juegos Olímpicos ".

La competencia de surf está sujeta a cambios dependiendo de las condiciones de las olas en Tsurigasaki Surfing Beach. La competencia femenina está programada tentativamente del 25 al 28 de julio.

Equipo Israel

Béisbol, Israel

La historia de Cenicienta continúa.

En 2017, el equipo nacional de béisbol de Israel, que incluía a varios jugadores judíos estadounidenses que se convirtieron en ciudadanos israelíes para representar al país, sorprendió a los observadores al quedar sexto en el Clásico Mundial de Béisbol, un torneo internacional de los mejores equipos del mundo, con victorias sobre los mejores equipos del Sur. Corea, Chinese Taipei, Holanda y Cuba. Israel estaba lejos de ser una potencia entre los 10 mejores en ese momento, ni siquiera estaba clasificado entre los 10 mejores equipos de Europa. Eso tenía sentido, ya que pocos israelíes practican este deporte.

En el camino, el equipo aumentó el entusiasmo por el béisbol en Israel y dio a algunos jugadores judíos que no estaban en el radar, muchos de los cuales habían pasado varios años en las ligas menores, nuevas oportunidades de brillar. Ah, y estaba esa mascota entrañable: un Mensch de tamaño natural en un banco .

En 2019, el equipo de Israel ganó el Campeonato Europeo de Béisbol para clasificarse para los Juegos Olímpicos. El roster actual está anclado por el capitán de facto Danny Valencia, quien tiene herencia cubana y judía y conectó 96 jonrones en ocho temporadas de Grandes Ligas, e Ian Kinsler , un ex cuatro veces All-Star de la MLB que llegó a Israel en una de los últimos vuelos antes del cierre del COVID-19 el año pasado para obtener su ciudadanía israelí.

Solo seis equipos están en juego (el campo también incluye a Corea del Sur, Japón, México, República Dominicana y Estados Unidos), por lo que el equipo de Israel tiene la posibilidad de obtener una medalla.

El torneo de béisbol se lleva a cabo del 28 de julio al agosto. 7. El primer juego de Israel es contra Estados Unidos.

Jessica Fox

Eslalon en canoa, Australia

Jessica Fox es conocida como la mejor remadora de todos los tiempos: tiene 10 medallas del Campeonato del Mundo, incluidas siete medallas de oro, y siete títulos de la Copa del Mundo en general. Sus padres, Richard Fox y Myriam Jerusalmi, también eran piragüistas olímpicos: Myriam, una atleta judía francesa, ganó el bronce en los Juegos de Atlanta de 1996. Mamá ahora está entrenando a su hija.

Nacida en Marsella, Francia, Fox se mudó a Australia a los 4 años, por lo que su padre podría ocupar un puesto de entrenador en el equipo olímpico australiano.

"Mis padres compitiendo en los Juegos Olímpicos es algo muy especial", dijo . “Definitivamente me inspiró a llegar a esta posición. Ganar una medalla es algo con lo que sueñas y estoy orgulloso de seguir los pasos de mi madre ”.

Fox, de 27 años, ganó la plata en la competencia de slalom K-1 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el bronce en los Juegos de Río 2016. Este año, por primera vez, las mujeres también competirán en el eslalon C-1, por lo que Fox, clasificada como No. 1 en el mundo, es la favorita para ganar no solo una sino dos medallas de oro.

En 2012, Fox se convirtió en el segundo atleta judío australiano en ganar una medalla olímpica.

La competencia de slalom femenino K-1 es del 25 al 27 de julio. Eslalon C-1 es del 28 al 29 de julio.

Eli Dershwitz

Esgrima, Estados Unidos

Eli Dershwitz regresa a los Juegos Olímpicos en busca de redención.

En los Juegos de Río de 2016, el esgrimista de sable judío perdió en la primera ronda. En 2021, ocupa el puesto número 2 en el mundo y espera ganar una medalla.

Dershwitz, que comenzó a esgrimir a los 9 años, ganaría campeonatos consecutivos de la NCAA para Harvard en 2017 y 2018. En Tokio, aspirará a convertirse en el quinto estadounidense en ganar una medalla en esgrima con sable. Ningún hombre estadounidense ha ganado el oro en la categoría.

Nacidos y criados en Sherborn, Massachusetts, en una familia judía, los abuelos maternos de Dershwitz son sobrevivientes del Holocausto. Tiene una hermana gemela, Sally, que trabajó en primera línea atendiendo a pacientes durante la pandemia de COVID-19.

Dershwitz grew up attending a Conservative synagogue in Natick, Massachusetts, and told Hillel International before the Rio Games that he considers himself a “proud member of the Jewish community.”

“The Jewish community has been very supportive throughout my journey to the Olympics, and I look forward to representing them on the world stage,” he said in 2016.

La competencia individual masculina de esgrima con sable se lleva a cabo el 24 de julio; La competencia masculina por equipos de sable es el 28 de julio.

Jemima Montag

Caminata, Australia

Jemima Montag quizás estaba destinada a la grandeza atlética judía. Sus padres, Ray y Amanda, se conocieron en los Juegos Maccabiah de 1989, los Juegos Olímpicos para atletas judíos celebrados en Israel, donde Amanda competía en el heptatlón y Ray jugaba críquet. Se llevaron bien en el vuelo de regreso a Australia.

Al crecer, los Montags alentaron a sus hijas (Jemima es una de las tres) a intentarlo todo, desde el salto de longitud hasta el lanzamiento de peso y el ballet. Pero para Montag, la carrera a pie simplemente hizo clic.

"Descubrí que mi combinación de resistencia, articulaciones hipermóviles y competitividad ardiente eran un gran trío para la marcha", dijo .

Montag pronto se convirtió en una de las mejores corredoras de Australia, pero después del Campeonato Mundial Juvenil de 2015, decidió alejarse del deporte. Un viaje familiar de esquí a Japón en 2017 reavivó su espíritu competitivo. Su hermana bromeó diciendo que le encantaría volver al país para los Juegos Olímpicos y su madre la animó a hacerlo. Un año después, en los Juegos de la Commonwealth de 2018, un torneo de las naciones de la Commonwealth o los antiguos territorios bajo control británico, Montag ganó el oro en el evento de 20 km.

Montag le da crédito a sus abuelos sobrevivientes del Holocausto por su ética de trabajo y su capacidad de recuperación. Cuando una sesión de entrenamiento o carrera se siente difícil, piensa en ellos y se recuerda a sí misma que "el valor y la perseverancia están en mi ADN".

La marcha femenina de 20 km se llevará a cabo el 6 de agosto.

Ori Sasson

Judo, Israel

En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Or "Ori" Sasson ganó el bronce en la competencia masculina de judo de peso pesado y se convirtió en un héroe nacional de la noche a la mañana, no solo por su habilidad sino también por su deportividad después de que uno de sus oponentes, de Egipto, se negara a darle la mano después de una cerilla .

"Todos los niños y niñas vieron no solo a un gran atleta sino a un hombre con valores", dijo a Sasson el entonces primer ministro Benjamin Netanyahu en una llamada telefónica que fue transmitida en vivo por la televisión israelí. "Mostraste el verdadero rostro de Israel, su hermoso rostro".

Sasson pasó el retraso del año de la pandemia compitiendo en la versión israelí de "The Masked Singer" - su disfraz era un sándwich de falafel - y terminó tercero. Mira una de sus actuaciones aquí.

Este año, el judío kurdo Sasson, ahora de 30 años y probablemente en sus últimos Juegos Olímpicos, está listo para competir en la competencia de peso pesado y en la competencia por equipos, una adición a la alineación de judo de los Juegos Olímpicos. El judo ha sido el orgullo de las fortunas olímpicas de Israel, ganando cinco de las nueve medallas generales de la nación. (Vea más sobre uno de los compañeros de equipo de Sasson a continuación).

La competencia masculina de más de 100 kg es el 30 de julio. La competencia por equipos es el 31 de julio.

Sagi Muki

Judo, Israel

Sagi Muki fue noticia cuando se hizo amigo de un judoka iraní , Saeid Mollaei, quien se vio obligado a lanzar un partido para evitar competir contra un atleta israelí. Mollaei huyó de Irán como disidente y recibió el estatus de refugiado en Alemania. La historia de su amistad ahora se está convirtiendo en un programa de televisión.

Pero Muki, de 29 años, es un aspirante a medalla olímpica por derecho propio. El judoka de peso medio es dos veces campeón nacional israelí, campeón mundial de 2019 y campeón de Europa de 2017 y 2018. Se esperaba que ganara una medalla en los Juegos de Río de 2016, pero se vio obstaculizado por una lesión.

Nacido y criado en Netanya, Israel, en una familia judía yemení, comenzó a centrarse en el judo cuando tenía 8 años.

La competencia masculina de menos de 81 kg es el 27 de julio.

Maru Teferi

Maratón, Israel

Maru Teferi, quien nació en el noroeste de Etiopía y emigró a Israel con su familia judía cuando tenía 14 años, es el poseedor del récord israelí en seis distancias, incluida la media maratón y la maratón. Su tiempo de maratón más rápido de 2:07:20, corrido justo antes de la pandemia en febrero de 2020, está a solo 6 minutos del récord mundial.

Ahora está listo para competir en sus segundos Juegos Olímpicos. Esta vez se le unirá su esposa, Selamawit “Selam” Dagnachew Teferi. Serán la primera pareja casada en representar a Israel en los Juegos Olímpicos.

Teferi, de 28 años, conoció a su ahora esposa Selam mientras entrenaba en Etiopía en 2012. Selam, de 27 años, no es judía, pero se mudó a Israel en 2017 después de que la pareja se casó y se convirtió en ciudadana israelí. Eso la hizo elegible para representar a Israel en los Juegos Olímpicos.

"Incluso en nuestros sueños más locos, no pensamos que esto sería posible", dijo Selam .

El maratón masculino se llevará a cabo el último día de los Juegos Olímpicos, el 8 de agosto. Para ver Selam, la competencia femenina de 5.000 metros comienza el 30 de julio; la final es el 2 de agosto. Los 10.000 metros femeninos son el 7 de agosto.

Ezra Frech

Atletismo de los Juegos Paralímpicos, EE. UU.

Ezra Frech tiene solo 16 años, pero ya se ha hecho un nombre como para-atleta. El nativo de Los Ángeles compite en salto de altura, salto de longitud y carrera de 100 metros.

Debido a una anomalía congénita, Frech nació con un solo dedo en la mano izquierda y le faltaba la rodilla y la espinilla izquierdas. A la edad de 2 años, se sometió a una cirugía para extirpar la parte curva de la pierna y tenía un dedo del pie unido a la mano izquierda. A los 9, estaba en "Ellen" hablando sobre su atletismo y abogando por los deportes de adaptación, y en el Campeonato Mundial de Para-Atletismo de 2019, fue el atleta más joven del mundo en competir a los 14 años.

“Dondequiera que vaya, la gente no cree que sea capaz de lo que puede hacer una persona sin discapacidad”, dijo Frech . “Iré a la competencia de atletismo de mi escuela secundaria y no esperan que el chico de una sola pierna salga y gane la competencia. Cuando era más joven me afectó, pero ahora es una motivación y me entusiasma tener la oportunidad de demostrarle a la gente que está equivocada, de sorprenderlos y llamar la atención ".

Su madre, Bahar Soomekh , es una actriz judía persa. Huyó de Irán con su familia en 1979. Su padre, Clayton Frech, dejó su trabajo en 2013 para fundar Angel City Sports , para traer oportunidades de deportes adaptados a Los Ángeles.

Frech dijo que su objetivo en Tokio es ganar múltiples medallas. No le falta confianza en que sucederá.

“Puedes citarme sobre esto: seré un medallista múltiple cuando me vaya de Tokio”, dijo. "Podemos mirar hacia atrás después de los Juegos y diré: 'Lo llamé'".

Maor Tiyouri

Maratón, Israel

Israel tiene otro maratonista en Maor Tiyouri. Como Teferi, estos son los segundos Juegos Olímpicos de Tiyouri, pero clasificar esta vez fue mucho más desafiante para el corredor de 30 años. Para la competencia de maratón femenino, el estándar olímpico, el tiempo necesario para calificar para los juegos, se redujo en 15 minutos, de 2 horas y 45 minutos a 2:29:30. Para Tiyouri, eso significó correr 13 minutos más rápido que su mejor marca personal.

"Cuando lo cambiaron en 2018, estaba devastado porque parecía un salto tan grande en ese momento y no creía completamente que podría llegar a tiempo para Tokio", le dijo Tiyouri a Alma . "Sabía que tenía que mejorar mi juego si quería estar en la línea de salida". Y lo logró, corriendo 2:29:03 en abril.

Sus abuelos son de Irán e Irak y ella se enorgullece de representar a la nación judía.

“Representar a Israel, un país tan pequeño que ha pasado por tantas dificultades en el poco tiempo que ha existido, es un honor y un privilegio”, dijo Tiyouri.

T maratón él de las mujeres se llevará a cabo el 7 de agosto Tiyouri estará acompañado por Lonah Chemtai Salpeter, un corredor de Kenia-israelí que obtuvo la ciudadanía israelí a través de casamiento en marzo de 2016 y corrió para Israel en los Juegos Olímpicos de 2016.

Moran Samuel

Remo de los Juegos Paralímpicos, Israel

Moran Samuel ganó una medalla paralímpica en los juegos de 2016 en Río, y se llevó el bronce en la competencia de remo femenino de 1,000 metros de remo individual.

Samuel, de 39 años, creció jugando baloncesto y fue miembro de la selección nacional femenina de Israel. En 2006, a la edad de 24 años, sufrió un derrame cerebral y quedó paralizada en la parte inferior de su cuerpo. Comenzó a jugar baloncesto en silla de ruedas, luego decidió intentar remar para llegar a los Juegos Paralímpicos.

Sus dos sueños más grandes eran ser madre y ganar una medalla olímpica, y ahora ha logrado ambos.

"Si quieres ser una mujer muy exitosa, debes tener una mujer a tu lado", bromeó una vez . Con su esposa Limor Goldberg, ahora es madre de dos . Y en Tokio, va por el oro.

Matthew Levy

Natación Paralímpica, Australia

Matthew Levy regresa para competir en sus quintos Juegos Paralímpicos. El nadador judío australiano, de 34 años, compite en las carreras de estilo libre, mariposa y medley.

Levy nació prematuro a las 25 semanas con parálisis cerebral y discapacidad visual. Después de muchas cirugías, comenzó a nadar a los 5 años como parte de su rehabilitación. A los 12, se dio cuenta de que podía nadar de forma competitiva.

Levy hizo su debut paralímpico en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. En los Juegos de Beijing de 2008, ganó su primera medalla: oro en el combinado de 4x100 m. En los Juegos de Londres de 2012 ganó cinco medallas (una de oro, una de plata y tres de bronce), y en los Juegos de Río de 2016 se llevó a casa una medalla de bronce. Busca sumarse a su medallero en Tokio como el miembro de mayor edad del equipo paralímpico australiano de natación.

Dos datos curiosos: en 2014, Levy recibió una Medalla de la Orden de Australia por sus contribuciones al deporte. Y en 2017, en los Maccabiah Games, Levy se convirtió en la primera persona en su historia en batir un récord mundial mientras competía allí.