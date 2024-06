“Juntos lucharemos y con la ayuda de Dios, juntos venceremos”.Netanyahu sobre la caída de 8 soldados

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

*DECLARACIÓN DEL PRIMER MINISTRO NETANYAHU ANTE LA CAÍDA DE OCHO COMBATIENTES*

“Ciudadanos de Israel, hoy hemos pagado un precio desgarrador en nuestra guerra justa en defensa de nuestra patria. Con profundo dolor y gran luto, inclino mi cabeza junto con todos los ciudadanos de Israel y lloro por la caída de nuestros heroicos combatientes. :

El subcomandante de compañía de un batallón de ingenieros, el capitán Wassem Mahmoud, y otros soldados heroicos cuyos nombres aún no se han hecho públicos.

Nuestros corazones están destrozados ante esta terrible pérdida. Todo el pueblo de Israel abraza a las queridas familias en su momento de dolor más difícil. Respaldo a nuestros valientes combatientes y comandantes, quienes están imbuidos de la sagrada misión de derrotar a nuestros enemigos y devolver a nuestros rehenes.

Cuando el precio es tan alto, recordemos por qué estamos luchando: estamos luchando para asegurar nuestra existencia y nuestro futuro. Estamos luchando para devolver a todos nuestros rehenes.

Esta difícil guerra nos fue impuesta por un enemigo abominable y asesino. En Simjat Torá, los monstruos de Hamás invadieron nuestros kibutzim, nuestras comunidades, nuestras ciudades y el festival de los jóvenes que sólo deseaban el bien. Masacraron, violaron, decapitaron, quemaron, desmembraron y secuestraron a nuestros hermanos y hermanas: bebés y niños, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos.

Este monstruoso enemigo no tiene intención de detenerse aquí. Junto con las otras partes del eje del mal de Irán, seguirá intentando destruirnos. Si no lo detenemos, no se detendrá. Por tanto, no hay alternativa a la victoria.

Ciudadanos de Israel, no dejen que nadie los distraiga de un hecho claro y simple: a pesar del alto e inquietante precio, debemos aferrarnos a los objetivos de la guerra: la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas, el regreso de todos nuestros rehenes. , asegurándonos de que Gaza nunca más vuelva a constituir una amenaza para Israel y el regreso seguro de nuestros residentes a sus hogares tanto en el norte como en el sur.

Estamos en medio de una guerra muy difícil. La guerra se libra en varios frentes, incluido el internacional. Estamos preparados para muchos desafíos adicionales. En este momento debemos mostrar la fuerza de espíritu de nuestro pueblo, gracias a la cual hemos vencido a todos nuestros enemigos. Así será también esta vez. “Es tiempo de angustia para Jacob, pero de él será salvo”.