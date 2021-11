La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, denunciará la señalización de Israel «a causa del odio antijudío» en un discurso en la conferencia anual de la Liga Antidifamación «Never Is Now».

Según los comentarios que su oficina publicó antes de su aparición en la conferencia virtual, Harris dirá: ‘‘Quiero ser muy clara en esto: Cuando se ataca a los judíos por sus creencias o su identidad, cuando se señala a Israel por el odio antijudío, eso es antisemitismo. Y eso es inaceptable’’, y agregará que ‘‘Hace tres años sufrimos el ataque más mortífero contra la comunidad judía estadounidense en la historia de nuestra nación en la Sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh, Pennsylvania’’.

La conferencia se produce en el momento en que se juzga a los organizadores de la manifestación Unite the Right de 2017 que dejó una mujer muerta en Charlottesville. Joe Biden ha señalado esa concentración, en la que un conjunto de grupos de extrema derecha y neonazis corearon consignas como «los judíos no nos reemplazarán», como uno de los hechos que le motivaron a presentarse como candidato a la presidencia contra Donald Trump.

El énfasis de Harris en el antisemitismo expresado a través de señalar a Israel se produce apenas unas semanas después de que ella recibiera las críticas de los republicanos y algunos líderes judíos por no rechazar enérgicamente en el momento la afirmación de un estudiante de que Israel cometió un «genocidio étnico».

La conferencia se celebrará virtualmente por segunda vez debido a la pandemia y contará con otros ponentes de alto nivel, como el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, la medallista de oro olímpica Sue Bird, el actor Daniel Dae Kim y la periodista Kara Swisher.