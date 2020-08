Diario Judío México - La Comisión de los Estados Unidos para la Preservación del Patrimonio de Estados Unidos en el Extranjero reconoció al presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, y al ex actual Nursultan Nazarbayev, por “facilitar la conmemoración” del fallecimiento, o yahrtzeit, del rabino Levi Yitzchak Schneerson, padre del rabino Lubavitcher, el rabino Menachem Mendel. Schneerson — el lunes, día 20 del mes judío de Av.

El rabino, que nació en 1878, había pasado años exiliado en Kazajstán.

Paul Packer, presidente de la Comisión de Estados Unidos para la Preservación del Patrimonio de Estados Unidos en el Extranjero, dijo: “En nombre del gobierno de los Estados Unidos, quiero honrar al rabino Schneerson y agradecer al gran pueblo de Kazajstán por su firme apoyo al rabino y su trabajo . ”

“Cada año, miles de judíos de Lubavitcher peregrinan para rezar ante la tumba del rabino Schneerson. Así como el pueblo de Kazajstán abrazó al rabino Schneerson en 1940, también los judíos de hoy son bienvenidos allí con los brazos abiertos “.

Añadió: “Me complace compartir que el gobierno de Kazajstán ahora está agregando la tumba del santo rabino a la lista del patrimonio nacional de Kazajstán”.

