KKL-JNF aprueba un plan de desarrollo quinquenal para el Valle del Jordán por un valor aproximado de 100 millones de NIS

El Fondo Nacional Judío-Israel Keren Kayemeth (KKL-JNF) aprobó el lunes un plan histórico para expandir sus iniciativas de desarrollo a lo largo del lado este de la Carretera 90, desde Aravá hasta los Altos del Golán, con especial atención al Valle del Jordán. La iniciativa se basa en el plan quinquenal previamente aprobado para el Consejo Regional de Aravá Central y busca impulsar la transformación de las comunidades de la región.

Según el plan, se invertirán 18 millones de NIS anuales durante los próximos cinco años en las comunidades existentes del Valle del Jordán. El enfoque se centrará en el desarrollo residencial, la capacitación agrícola y la infraestructura esencial. La iniciativa implementará proyectos transformadores basados en modelos que ya han demostrado su eficacia en el Consejo Regional de Aravá Central.

La inversión total de aproximadamente 100 millones de NIS apoyará una amplia gama de actividades de desarrollo, incluyendo mejoras en la infraestructura, mejoras en el transporte, la promoción de la agricultura local y la mejora de los edificios públicos y los servicios comunitarios.

Esta iniciativa se alinea con la estrategia más amplia del KKL-JNF para fortalecer las comunidades rurales en Israel, con especial atención a las zonas con potencial de crecimiento e importancia estratégica. La presidenta del KKL-JNF, Ifat Ovadia-Luski, quien lidera la iniciativa, enfatizó su importancia: “Esta decisión es de importancia nacional y brindará un refuerzo sustancial al Valle del Jordán, creando una nueva realidad para sus residentes, la agricultura y la comunidad, para asegurar un futuro próspero para las generaciones venideras. La Línea del Arado también es la frontera oriental del Estado de Israel”David Elhayani, presidente del Consejo Regional del Valle del Jordán, celebró el anuncio: “Este plan es un hito importante para el fortalecimiento y el crecimiento de las comunidades en el Valle del Jordán. Nuestro más sincero agradecimiento al KKL-JNF, a la Junta Directiva y, en especial, a la presidenta Ifat Ovadia-Luskivision, cuya determinación y compromiso con el plan, de esta magnitud, traerá prosperidad y convertirá al Valle del Jordán en una verdadera historia de éxito israelí”.