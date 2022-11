En colaboración con la Asociación Judía Europea, el Museo del Holocausto de Oporto celebró el 9 de Noviembre el Día Internacional contra el Antisemitismo. Esta fecha corresponde al 84 Aniversario de la Kristallnacht (“Noche de los cristales rotos”), un pogromo (violencia masiva) organizado por los Nazis la noche del 9 de Noviembre de 1938.

En el Museo del Holocausto de Oporto, el Dr. Michael Rothwell, director del Museo, presentó una exposición relacionada con la “Noche de los cristales rotos”. La familia del Dr. Rothwell fue victimizada esa noche, ya que todos los escaparates de la zapatería de su abuelo fueron destrozados violentamente.

Además, se encendió una llama en la Sala Memorial del Museo con los nombres de decenas de miles de personas asesinadas. El encendido de la llama estuvo a cargo de alumnos de las escuelas presentes.

También el Museo Judío de Oporto presentó un programa que incluyó una visita guiada a la Sala de Antisemitismo Moderno, que muestra el crecimiento del fenómeno en Portugal entre 2015 y 2022 y la proyección de la película “Sefarad”, que narra la historia de los portugueses. Dreyfus –Capitán Barros Basto–, que fue expulsado del ejército por ser Judío.

Gabriel Senderowicz, presidente de la comunidad Judía de Oporto, dijo: “En muchos países, los Judíos no cuentan. De hecho, no se encuentran entre las minorías que deben protegerse, porque se les considera “blancos”, ricos y plutócratas con su propio estado en Israel. Actualmente, el antisemitismo en Europa es el rechazo del pueblo Judío, los principios Judíos, los Judíos de sinagoga, los Judíos de negocios y todos los Judíos que no están completamente convertidos al modernismo”.

Generaciones después del final de la Shoah, el antisemitismo está aumentando de manera preocupante, en Europa y más allá. La Unión Europea (EU) está decidida a ponerle fin. La estrategia de la UE para combatir el antisemitismo y fomentar la vida Judía (2021-2030) es una estrategia muy ambiciosa que enfrenta mucha resistencia no solo en las sociedades en general sino también en los gobiernos y parlamentos nacionales.

“La Unión Europea sin duda logrará promover el retorno del pueblo Judío, su cultura y religión. Esto es más que posible. Sin embargo, tan pronto como las comunidades Judías comiencen a dejar una fuerte huella en el territorio europeo, los antisemitas influyentes en la sociedad intentarán destruir la vida Judía poco a poco, utilizando los mismos mitos y métodos empleados en el pasado”, agrega Senderowicz.