La actriz judía nacida en Ucrania Mila Kunis y su esposo, Ashton Kutcher, se comprometieron a donar hasta $3 millones para ayudar a los ciudadanos ucranianos que huyen de su país devastado por la guerra mientras Rusia continúa con su invasión mortal.

¿Cuáles son los detalles?

En un video del jueves compartido en su cuenta de Twitter, Kutcher y Kunis dijeron que estaban "orgullosos" de la herencia de Kunis y que tenían la intención de brindar ayuda a los refugiados ucranianos.

“Nací en Chernivtsi, Ucrania en 1983. Vine a Estados Unidos en 1991”, explicó Kunis. “Siempre me he considerado estadounidense, un estadounidense orgulloso, amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero hoy, nunca he estado más orgulloso de ser ucraniano".

Kutcher agregó: "Y nunca he estado más orgulloso de estar casado con un ucraniano".

“Los acontecimientos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataque injusto contra la humanidad”, continuó Kunis, y prometió igualar hasta $3 millones en donaciones para ayudar a los refugiados a través de GoFundMe

Milena Markovna Kunis (/ˈmiːlə ˈkuːnɪs/; ucraniano: Мілена Марківна Куніс; ruso: Милена Марковна Кунис; nacida el 14 de agosto de 1983) es una actriz estadounidense.

En 1991, a la edad de siete años, ella y su familia judía huyeron de la Ucrania soviética a los Estados Unidos.

A los 14 años, Kunis comenzó a interpretar a Jackie Burkhart en la serie de televisión de Fox That '70s Show (1998-2006).

Desde 1999, ha prestado su voz a Meg Griffin en la serie animada de Fox Family Guy. El papel destacado de Kunis en la película llegó en 2008 interpretando a Rachel en la comedia romántica Forgetting Sarah Marshall.

Obtuvo más elogios de la crítica y elogios por su actuación en el thriller psicológico Black Swan (2010), por la que recibió el Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor o Actriz Joven, y nominaciones al Premio SAG y al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto.

Sus otras películas importantes incluyen las películas de acción Max Payne (2008) y The Book of Eli (2010), la comedia romántica Friends with Benefits (2011), la película de fantasía Oz the Great and Powerful (2013) como la malvada bruja del oeste. , y las comedias Ted (2012), Bad Moms (2016) y su secuela, A Bad Moms Christmas (2017).

Kutcher creció como católico romano. De adulto, practico Cabalá, ha visitado Israel y ha estudiado la Torá; su esposa Mila Kunis declaró que él le enseñó todo lo que nunca supe" sobre su religión, el judaísmo.

DE la pareja y su judaismo han comentado que sus cenas de los viernes por la noche son de lo que están hechos los sueños judíos.

“Me encanta la idea de, independientemente de dónde estemos en el mundo, independientemente de lo que estemos haciendo, el viernes por la noche, nos tomamos un minuto para reconocernos unos a otros, para reconocer a nuestros hijos, para reconozca a nuestra familia, diga que los amo, nos discúlpamos por todas las estupideces que hicimos y siga adelante”.

Para la actriz estrella, Shabat no se trata tanto de la observancia de la halájica como de pasar tiempo con las personas que amas y estar presente. “No soy religiosa, en absoluto, pero Ashton sí lo es”, l

Aunque los hijos de la pareja de celebridades son judíos, Kutcher aún no se ha convertido al judaísmo. Y dudamos que lo haga. Fascinantemente, al igual que su esposa, el actor es un gran practicante de la Cabalá y disfruta de las comidas de Shabat todas las semanas.

